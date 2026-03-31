Uwielbiany kooperacyjny survival z nową łatką. „Play It Your Way” już dostępne w Peak

Współpraca dwóch uwielbianych studiów – Aggro Crab (twórców Another Crab's Treasure) oraz Landfall (autorów Content Warning) – przyniosła kolejną aktualizację. Deweloperzy Peak niespodziewanie udostępnili patch, który wprowadza najbardziej wyczekiwaną funkcję od czasu premiery
Peak – opis update’u „Play It Your Way”
Od teraz nasz postęp w Peak jest bezpieczny do momentu wygranej, przegranej lub rozpoczęcia nowej ekspedycji. Ogniska stały się strefami bez zagrożeń. Możemy przy nich odpoczywać dowolnie długo – głód nie będzie narastać, a mgła przestanie postępować, dopóki nie wyruszymy w dalszą drogę.
Jedną z największych nowości po aktualizacji jest tryb Custom Runs. Pozwala on na niezwykle szczegółową modyfikację rozgrywki. Możemy stworzyć własne wyzwania lub skrócone „mini-runy”, jeśli nie mamy czasu na pełną wyprawę. Deweloperzy dodali alternatywny wygląd dla grzybowych przeciwników w lokacji Roots, aby gra była mniej stresująca dla osób z fobią. Możemy też całkowicie wyłączyć zombie w ustawieniach własnego podejścia. Już wcześniej mogliśmy zastąpić pająki oraz skorpiony przyjaźnie wyglądającymi Bing Bongami.
