Uwielbiany kooperacyjny survival z nową łatką. „Play It Your Way” już dostępne w Peak

Od teraz nasz postęp w Peak jest bezpieczny do momentu wygranej, przegranej lub rozpoczęcia nowej ekspedycji . Ogniska stały się strefami bez zagrożeń. Możemy przy nich odpoczywać dowolnie długo – głód nie będzie narastać, a mgła przestanie postępować, dopóki nie wyruszymy w dalszą drogę.

Współpraca dwóch uwielbianych studiów – Aggro Crab (twórców Another Crab's Treasure) oraz Landfall (autorów Content Warning) – przyniosła kolejną aktualizację. Deweloperzy Peak niespodziewanie udostępnili patch, który wprowadza najbardziej wyczekiwaną funkcję od czasu premiery

Jedną z największych nowości po aktualizacji jest tryb Custom Runs. Pozwala on na niezwykle szczegółową modyfikację rozgrywki. Możemy stworzyć własne wyzwania lub skrócone „mini-runy”, jeśli nie mamy czasu na pełną wyprawę. Deweloperzy dodali alternatywny wygląd dla grzybowych przeciwników w lokacji Roots, aby gra była mniej stresująca dla osób z fobią. Możemy też całkowicie wyłączyć zombie w ustawieniach własnego podejścia. Już wcześniej mogliśmy zastąpić pająki oraz skorpiony przyjaźnie wyglądającymi Bing Bongami.

Do tego we wpisie na Steamie możemy przeczytać długą listę błędów, które zostały naprawione w ramach najnowszej aktualizacji do Peak. Deweloperzy skorzystali też z okazji i zareklamowali merch związany z tytułem oraz przypomnieli o kolaboracji z Fortnite – w produkcji Epic Games pojawiła się postać z survivalu, a jej skin kosztuje więcej, niż gra od Aggro Crab i Landfall.

Na koniec przypomnijmy, że Peak pojawiło się na rynku 16 czerwca 2025 roku. Tytuł jest dostępny wyłącznie na PC.