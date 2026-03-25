Nowy skin w Fortnite droższy niż gra, z której pochodzi

Dość regularnie Fortnite otrzymuje nowe skiny nawiązujące do postaci z innych tworów popkultury. Filmów, gier, muzyki itp. Jest tego naprawdę dużo.

Tym razem Epic Games sięgnęło po inspiracje do jednej z gier indie. Przy tym wszystkim pojawił się jednak pewien zgrzyt.

Takie rzeczy tylko w Fortnicie. Skórka z gry droższa niż sama gra

Kojarzycie grę PEAK? To produkcja wydana w czerwcu ubiegłego roku, za którą stoją amerykańskie Aggro Crab oraz szwedzkie Landfall. Sama rozgrywka opiera się na kooperacji, aczkolwiek można grać też w pojedynkę. Celem jest wspięcie się na sam szczyt góry będącej centralną częścią wyspy. Jak nietrudno się domyślić, nie będzie to zadanie łatwe, a każdy błąd możne oznaczać niepowodzenie. Niepozorna pozycja okazała się naprawdę udana i w chwili obecnej posiada na Steamie aż 92% pozytywnych recenzji. Nie bez znaczenia jest tutaj urocza stylistyka, po którą sięgnęli twórcy Fortnite’a, wprowadzając do battle royale’a nową skórkę.