Nowy skin w Fortnite droższy niż gra, z której pochodzi

Maciej Petryszyn
2026/03/25 17:00
Dość regularnie Fortnite otrzymuje nowe skiny nawiązujące do postaci z innych tworów popkultury. Filmów, gier, muzyki itp. Jest tego naprawdę dużo.

Tym razem Epic Games sięgnęło po inspiracje do jednej z gier indie. Przy tym wszystkim pojawił się jednak pewien zgrzyt.

Kojarzycie grę PEAK? To produkcja wydana w czerwcu ubiegłego roku, za którą stoją amerykańskie Aggro Crab oraz szwedzkie Landfall. Sama rozgrywka opiera się na kooperacji, aczkolwiek można grać też w pojedynkę. Celem jest wspięcie się na sam szczyt góry będącej centralną częścią wyspy. Jak nietrudno się domyślić, nie będzie to zadanie łatwe, a każdy błąd możne oznaczać niepowodzenie. Niepozorna pozycja okazała się naprawdę udana i w chwili obecnej posiada na Steamie aż 92% pozytywnych recenzji. Nie bez znaczenia jest tutaj urocza stylistyka, po którą sięgnęli twórcy Fortnite’a, wprowadzając do battle royale’a nową skórkę.

Mowa tutaj o PEAK Scout. Skin ten posiada rangę epicką i dostępny jest w dwóch pakietach. Jeden to wyceniony na 2000 V-dolców PEAK Scout, wraz z którym poza samą skórką dla postaci otrzymamy też plecak Peak Pack. Z kolei 2500 V-dolców zapłacimy za PEAK Bundle, do którego dołączono również broń Scout's Marshmallow oraz malowanie Bing Bong. Teraz pora na trochę matematyki. Biorąc pod uwagę zmieniony niedawno cennik wewnętrznej waluty możemy przyjąć, że średnia cena za 100 V-dolców to około 0 91 centów. Tak więc 2000 V-dolców daje nam około 18,2$, zaś 2500 V-dolców to już 22,75$.

Tymczasem samo PEAK, czyli gra, z której pochodzi omawiana skórka, kupimy na Steamie za… 4,95$. Ale nawet gdyby nie obecna obniżka związana z wiosenną wyprzedażą, cena wspomnianego indyka to 7,99$. W praktyce oznacza to, że za cenę skórki w Fortnicie możemy nabyć nawet 4 kopie produkcji, z której ta skórka pochodzi. Kurtyna.

Źródło:https://kotaku.com/fortnite-added-peak-skins-that-cost-twice-as-much-as-the-actual-indie-game-2000681185

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

garfieldgarfield
Gramowicz
Dzisiaj 17:10

Jełopy kupią!!




