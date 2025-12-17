Zaloguj się lub Zarejestruj

Aggro Crab ironicznie reaguje na oskarżenia. Peak nie jest grą wygenerowaną przez AI

Patrycja Pietrowska
2025/12/17 14:00
Twórcy hitu odpierają zarzuty o użycie sztucznej inteligencji.

W obliczu narastającego sceptycyzmu związanego z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji w sektorze gier wideo, hit multiplayer Peak stał się kolejnym celem oskarżeń o wykorzystanie AI. Ten odnoszący sukcesy tytuł, który niedawno ubiegał się o nagrodę dla Best Multiplayer Game na gali The Game Awards, został wymieniony w internetowym trendzie, który wskazywał na niego jako na „Pierwszą w 100% stworzoną przez AI grę na świecie”. Współwydawca gry, firma Aggro Crab, natychmiast zareagowała, cytując post z oskarżeniami, aby definitywnie zdementować wszelkie plotki dotyczące projektu.

Peak oskarżone o bycie grą stworzoną przez AI. Twórcy reagują dosadnie

W zdecydowanej odpowiedzi na te zarzuty, studio posłużyło się dosadnym stwierdzeniem, że chociaż ich produkt może być postrzegany jako „slop” (co można tłumaczyć jako „badziewie”), jest to „wykonany przez ludzi, lokalnie pozyskiwany, rzemieślniczy slop”. W związku z tą stanowczą postawą, do oryginalnego wpisu dodano później informację precyzującą, że Peak nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją.

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno gra otrzymała nowy biom. Aktualizacja zatytułowana Roots została wprowadzona na początku listopada 2025 roku. W ramach update’u gracze otrzymali nową lokację, pełną drzew, grzybów i pełzających stworzeń. Pojawiły się też kolejne narzędzia, które pomagają przetrwać w nowym biomie.

PEAK (SZCZYT) jest kooperacyjną grą wspinaczkową, w której każdy błąd może oznaczać zagładę. Można grać w pojedynkę lub jako grupa zagubionych podróżników, ale jedyną szansą na ratunek z tajemniczej wyspy jest zdobycie góry znajdującej się w samym jej środku. Czy uda ci się dostać na sam SZCZYT? – brzmi opis gry.

Przypomnijmy, że PEAK ukazał się na rynku 16 czerwca 2025 roku.

