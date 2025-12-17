Aggro Crab ironicznie reaguje na oskarżenia. Peak nie jest grą wygenerowaną przez AI

W obliczu narastającego sceptycyzmu związanego z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji w sektorze gier wideo, hit multiplayer Peak stał się kolejnym celem oskarżeń o wykorzystanie AI. Ten odnoszący sukcesy tytuł, który niedawno ubiegał się o nagrodę dla Best Multiplayer Game na gali The Game Awards, został wymieniony w internetowym trendzie, który wskazywał na niego jako na „Pierwszą w 100% stworzoną przez AI grę na świecie”. Współwydawca gry, firma Aggro Crab, natychmiast zareagowała, cytując post z oskarżeniami, aby definitywnie zdementować wszelkie plotki dotyczące projektu.

Peak oskarżone o bycie grą stworzoną przez AI. Twórcy reagują dosadnie

W zdecydowanej odpowiedzi na te zarzuty, studio posłużyło się dosadnym stwierdzeniem, że chociaż ich produkt może być postrzegany jako „slop” (co można tłumaczyć jako „badziewie”), jest to „wykonany przez ludzi, lokalnie pozyskiwany, rzemieślniczy slop”. W związku z tą stanowczą postawą, do oryginalnego wpisu dodano później informację precyzującą, że Peak nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją.