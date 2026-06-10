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Fallout 76 spełnia prośby graczy. Zwierzęta wreszcie ruszą z nami na pustkowia

Mikołaj Berlik
2026/06/10 10:00
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Bethesda pracuje nad systemem CAMPanions, dzięki któremu pupile staną się pełnoprawnymi towarzyszami przygód.

Bethesda szykuje jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości w historii Fallouta 76. Po latach próśb społeczności zwierzęta zamieszkujące obozy graczy będą mogły wyruszyć wraz z nimi na eksplorację Appalachów.

Fallout 76
Fallout 76

Fallout 76 – zwierzaki opuszczą obozy

Nowa funkcja nosi nazwę CAMPanions i znacząco rozbuduje obecny system pupili. Zwierzaki nie będą już ograniczone wyłącznie do przebywania w CAMP-ach, lecz staną się pełnoprawnymi towarzyszami podróży. Dotychczas psy, koty oraz inne stworzenia pełniły głównie rolę dekoracyjną, pozostając na terenie obozów graczy. W ramach planowanej aktualizacji sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ pupile będą mogły podążać za właścicielem po całej mapie.

Według informacji przekazanych przez Bethesdę, towarzysze nie ograniczą się wyłącznie do obecności u boku gracza. Zwierzęta otrzymają możliwość wykonywania poleceń, pozostawania w wyznaczonym miejscu oraz aktywnego uczestniczenia w walce. Gracze będą mogli wydawać im rozkazy ataku na przeciwników, a każdy towarzysz ma posiadać również własne drzewko rozwoju.

GramTV przedstawia:

Wśród dostępnych CAMPanions znajdą się nie tylko psy i koty, ale także bardziej egzotyczne stworzenia znane ze świata Fallouta, w tym Deathclawy. Bethesda zapowiada, że system będzie rozwijany i ma stać się ważnym elementem rozgrywki zarówno dla samotnych graczy, jak i uczestników większych wydarzeń.

Na początku nowość trafi na serwer testowy, gdzie twórcy skupią się na dopracowaniu zachowania zwierząt oraz ich udziału w starciach. Data premiery pełnej wersji funkcji w Fallout 76 nie została jeszcze ujawniona, jednak prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-76-finally-getting-companions-join-wasteland/

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News
PC
Fallout
Fallout 76
PlayStation 5
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Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112