Urocza blondynka z nożem w ręku? Tak, to nowy pomysł na American Psycho

Doniesienia należy traktować jako plotki… ale plotki bardzo interesujące.

To może być jedno z najbardziej zaskakujących obsadowych doniesień ostatnich miesięcy. Choć należy podchodzić do tych rewelacji z dużą rezerwą. Według brytyjskiego tabloidu The Sun, Margot Robbie ma prowadzić zaawansowane rozmowy w sprawie głównej roli w remake’u American Psycho, który przygotowuje Luca Guadagnino. Nie, nie ma być ofiarą. Tak – mowa o postaci Patricka Batemana. American Psycho będzie kobietą? Od czasu, gdy reżyser Tamtych dni, tamtych nocy oficjalnie dołączył do projektu w październiku ubiegłego roku, branża filmowa gorączkowo spekuluje, kto wcieli się w słynnego seryjnego mordercę z Wall Street. Na liście kandydatów przewijały się nazwiska Austina Butlera, Jacoba Elordiego czy Patricka Schwarzeneggera. Ale możliwość, że Guadagnino zamieni płeć głównego bohatera i powierzy rolę Margot Robbie, byłaby całkowitym przewrotem tej historii. Choć źródło nie należy do najbardziej wiarygodnych – The Sun ma mniej więcej 50% skuteczności w podobnych „newsach” – sama wizja jest na tyle elektryzująca, że trudno przejść obok niej obojętnie.

Nowy American Psycho ma być – według przecieków – pełną reinterpretacją powieści Breta Eastona Ellisa z 1991 roku. Scenariusz napisał Scott Z. Burns, a film ma podobno mocniej akcentować erotyczny wymiar historii, odsuwając nieco na bok grozę i satyrę oryginału. Guadagnino, zapytany niedawno o projekt podczas promocji swojego nowego filmu Po polowaniu, konsekwentnie milczał.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że w kultowej adaptacji z 2000 roku Patricka Batemana zagrał Christian Bale, a film – mimo że wyreżyserowany przez kobietę, Mary Harron – był oskarżany o seksizm. Obsadzanie kobiety w roli Batemana mogłoby więc być dla Guadagnino nie tylko prowokacyjnym zabiegiem, ale też formą komentarza wobec współczesnej popkultury. Czy to jednak nie jest zbyt daleko idąca reinterpretacja? Warto się już teraz zastanowić, czy ta ewentualna zmiana kompletnie nie zmieni wydźwięku filmu. Na razie reżyser jest zajęty innymi projektami, w tym filmem Artificial dla Amazona, który ma trafić do kin w przyszłym roku. Czy po nim przyjdzie czas na jego wersję American Psycho? Nic jeszcze nie zostało potwierdzone – ale jeśli ta plotka okaże się prawdziwa, Hollywood czeka naprawdę szalony zwrot akcji.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





