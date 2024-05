Until Dawn Remake zadebiutuje na PC jesienią. Gracze nie będą zadowoleni - powraca temat logowania do konta PSN

Poznaliśmy przybliżoną premierę Until Dawn Remake na PC. Niestety start gry może być kłopotliwy. Sony ponownie wymaga logowania do PSN.

Sony ujawniło, że nadchodzące Until Dawn na PC, czyli tytuł przeznaczony do rozgrywki dla jednego gracza, będzie wymagać logowania do konta PSN. Potwierdzenie tej informacji można znaleźć na stronie w Epic Games Store, gdzie widnieje informacja, że remake Until Dawn będzie wymagał konta PSN. Wygląda na to, że producent PlayStation kolejny raz pcha się w konflikt z niezadowolonymi graczami. Until Dawn Remake: premiera na PC i kontrowersje z PSN Zakup Until Dawn Remake na PC będzie łączył się z koniecznością posiadania konta PlayStation Network i każdorazowe logowanie się do niego w celu uruchomienia gry. Jest to oczywiście kontrowersyjna decyzja, ponieważ Until Dawn nie zawiera komponentów sieciowych. Na dodatek, Sony ponownie ignoruje fakt, że ze względu na tą decyzję, gra nie będzie dostępna w ponad 170 krajach, w których nie jest dostępne PSN. W związku w tym można podejrzewać, że rozpęta się identyczna awantura, jaka miała miejsce podczas premiery Helldivers 2.

Warto przypomnieć, że wtedy Sony wydało oświadczenie, w którym zapewniano, że firma wsłuchuje się w opinie fanów grających na PC. Dla graczy oznaczało to, że podobne utrudnienia nie pojawią się w czasie premier kolejnych tytułów. Wygląda jednak na to, że było to zagranie, skalkulowane jedynie na wyciszenie złych opinii o Sony i poprawa wizerunku firmy. Co ciekawe najwyraźniej istnieją sposoby, żeby wyłączyć kłopotliwą integrację z PlayStation Network. Tak właśnie stało się w przypadku Ghost of Tsushima, które nie wymaga od graczy logowania do konta PSN, kiedy chcą zagrać tylko w trybie fabularnym dla jednego gracza. Inaczej jest w trakcie korzystania z komponentów sieciowych, ale to jest logiczne i nikt nie ma o to pretensji.

Until Dawn Remake na PC zadebiutuje jesienią, ale kontrowersje związane z wymogiem logowania do PSN mogą wpłynąć na odbiór gry. Decyzja Sony wywołuje frustrację wśród graczy, którzy oczekiwali swobodnej rozgrywki bez konieczności logowania się do PSN. Czekamy na dalsze informacje i reakcje ze strony społeczności graczy. Sony wypuściło także nowy zwiastun rozgrywki Until Dawn Remake, który można znaleźć poniżej.

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.