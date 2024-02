Duże zwolnienia w Supermassive Games. Twórcy Until Dawn opublikowali komunikat

Niedawno Supermassive Games opuścili współzałożyciele studia, czyli Pete oraz Joe Samuels. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości dla fanów twórców Until Dawn i serii The Dark Pictures. We wspomnianym zespole doszło bowiem do zwolnień, a ogłoszona redukcja etatów najwyraźniej dosięgnie sporą część załogi.

Supermassive Games zwalnia pracowników. Studio ma opuścić 90 deweloperów

Jason Schreier informuje na łamach serwisu Bloomberg, że z pracą w Supermassive Games pożegna się 90 osób. Wczoraj rano 150 deweloperów miało natomiast zostać poinformowanych, że są „zagrożeni zwolnieniem”. We wspomnianym studio zatrudnionych było 300 osób. Skala zwolnień jest więc naprawdę spora.