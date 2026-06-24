Unia Europejska chce mieć swój ChatGPT. Stworzą go firmy z Włoch i Niemiec

Na rynku modeli generatywnej sztucznej inteligencji mamy już kilku wielkich graczy. Mimo to prób, by stworzyć swój własny model, nie brakuje.
Teraz do tego grona chce dołączyć również Komisja Europejska. Wybrała ona nawet podmiot, który ma rzeczony model stworzyć.
Europejskie AI typu open-source obsługujące 24 języki
W lutym 2026 uruchomiono więc konkurs Frontier AI Grand Challenge. Do udziału w nim zaproszono wiele podmiotów ze Starego Kontynentu – każdy z nich miał zaproponować model językowy posiadający ponad 400 miliardów parametrów. Jak zapewniają przedstawiciele Komisji Europejskiej, w podobnej skali operują najbardziej zaawansowane systemy na świecie. Teraz zaś, 4 miesiące później, poznaliśmy zwycięzców konkursu. Ten wygrało europejskie konsorcjum EUROPA, którym kieruje włoska firma Domyn, a z którą współpracuje Fraunhofer-Gesellschaft z Niemiec.
Teraz przed laureatami Frontier AI Grand Challenge ważne zadanie. EUROPA ma, zgodnie z życzeniem Komisji Europejskiej, opracować model generatywnej sztucznej inteligencji typu open-source. Swoim zasięgiem ma on jednak obejmować wszystkie 24 oficjalne języki Unii Europejskiej, a więc również i polski. Według założeń europejskich włodarzy, stworzenie własnego modelu ma sprawić, iż sztuczna inteligencja będzie bardziej dostępna dla firm i badaczy, ale i dla instytucji publicznych. I to niezależnie od tego, jakim akurat językiem się posługują.
GramTV przedstawia:
Jak stwierdziła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji:
Europa może przewodzić w dziedzinie zaawansowanej sztucznej inteligencji na własnych warunkach. EUROPA zbuduje pionierski europejski model AI we wszystkich 24 językach UE, pokazując, że potrafimy dorównać najlepszym, pozostając wiernymi naszym wartościom. Chodzi tu o wzmocnienie zdolności Europy do kształtowania przyszłości sztucznej inteligencji z otwartością, zaufaniem i strategiczną autonomią w jej centrum.