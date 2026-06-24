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Unia Europejska chce mieć swój ChatGPT. Stworzą go firmy z Włoch i Niemiec

Maciej Petryszyn
2026/06/24 14:00
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Na rynku modeli generatywnej sztucznej inteligencji mamy już kilku wielkich graczy. Mimo to prób, by stworzyć swój własny model, nie brakuje.

Teraz do tego grona chce dołączyć również Komisja Europejska. Wybrała ona nawet podmiot, który ma rzeczony model stworzyć.

Unia Europejska będzie mieć własny model AI
Unia Europejska będzie mieć własny model AI

Europejskie AI typu open-source obsługujące 24 języki

W lutym 2026 uruchomiono więc konkurs Frontier AI Grand Challenge. Do udziału w nim zaproszono wiele podmiotów ze Starego Kontynentu – każdy z nich miał zaproponować model językowy posiadający ponad 400 miliardów parametrów. Jak zapewniają przedstawiciele Komisji Europejskiej, w podobnej skali operują najbardziej zaawansowane systemy na świecie. Teraz zaś, 4 miesiące później, poznaliśmy zwycięzców konkursu. Ten wygrało europejskie konsorcjum EUROPA, którym kieruje włoska firma Domyn, a z którą współpracuje Fraunhofer-Gesellschaft z Niemiec.

Teraz przed laureatami Frontier AI Grand Challenge ważne zadanie. EUROPA ma, zgodnie z życzeniem Komisji Europejskiej, opracować model generatywnej sztucznej inteligencji typu open-source. Swoim zasięgiem ma on jednak obejmować wszystkie 24 oficjalne języki Unii Europejskiej, a więc również i polski. Według założeń europejskich włodarzy, stworzenie własnego modelu ma sprawić, iż sztuczna inteligencja będzie bardziej dostępna dla firm i badaczy, ale i dla instytucji publicznych. I to niezależnie od tego, jakim akurat językiem się posługują.

GramTV przedstawia:

Jak stwierdziła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji:

Europa może przewodzić w dziedzinie zaawansowanej sztucznej inteligencji na własnych warunkach. EUROPA zbuduje pionierski europejski model AI we wszystkich 24 językach UE, pokazując, że potrafimy dorównać najlepszym, pozostając wiernymi naszym wartościom. Chodzi tu o wzmocnienie zdolności Europy do kształtowania przyszłości sztucznej inteligencji z otwartością, zaufaniem i strategiczną autonomią w jej centrum.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska niedawno mocno naraziła się graczom, odrzucając projekt Stop Killing Games. Mimo to przedstawiciele rzeczonej inicjatywy nie zamierzają się poddawać. Wcześniej zaś europejscy włodarze wyrażali konieczność regulacji dostępu do mediów społecznościowych wśród najmłodszych.

Źródło:https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-selects-europa-consortium-winner-frontier-ai-grand-challenge-project-build-european-open

Tagi:

Tech
Europa
sztuczna inteligencja
Unia Europejska
open-source
AI
Komisja Europejska
generatywna sztuczna inteligencja
Domyn
Frontier AI Grand Challenge
Henna Virkkunen
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:15
Silverburg napisał:

Nowy szajs, tylko tym razem "nasz" szajs. "Osom".

Smutne to ale mamy wyścig szczurów. Jak Europa nie chce jeszcze bardziej wypaść z obiegu musi działać. Ciekawy problem jest już sygnalizowany - zmierzenie się z faktem jak "pro-eko/zero emission" jest Europa i jej strategie vs. problemy środowiskowe związane z rozwojem centrów danych AI (a które to konkurencja ma w nosie). Jeden kierunek przeczy drugiemu.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:24

Nowy szajs, tylko tym razem "nasz" szajs. "Osom".

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 14:18

Jest to dobry krok. Mamy już francuskiego Mistrala, w Polsce rozwija się Bielik, takich krajowych modeli AI jest więcej w UE. Dodatkowo działa już europejska wyszukiwarka Qwant, rozwija się Shadowdrive/Eu Drive, w drodze jest europejski pakiet biurowy mający zastąpić rozwiązania Microsoftu. Wszystko hostowane w europie, pod europejską jurysdykcją prawną. 

Może jeszcze nie jest za późno dla europy. 




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112