Unia Europejska chce mieć swój ChatGPT. Stworzą go firmy z Włoch i Niemiec

Na rynku modeli generatywnej sztucznej inteligencji mamy już kilku wielkich graczy. Mimo to prób, by stworzyć swój własny model, nie brakuje.

Teraz do tego grona chce dołączyć również Komisja Europejska. Wybrała ona nawet podmiot, który ma rzeczony model stworzyć.

Europejskie AI typu open-source obsługujące 24 języki

W lutym 2026 uruchomiono więc konkurs Frontier AI Grand Challenge. Do udziału w nim zaproszono wiele podmiotów ze Starego Kontynentu – każdy z nich miał zaproponować model językowy posiadający ponad 400 miliardów parametrów. Jak zapewniają przedstawiciele Komisji Europejskiej, w podobnej skali operują najbardziej zaawansowane systemy na świecie. Teraz zaś, 4 miesiące później, poznaliśmy zwycięzców konkursu. Ten wygrało europejskie konsorcjum EUROPA, którym kieruje włoska firma Domyn, a z którą współpracuje Fraunhofer-Gesellschaft z Niemiec.