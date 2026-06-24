Stop Killing Games nie odpuszcza po decyzji Komisji Europejskiej. „To dopiero początek walki”

Ruch Stop Killing Games odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej, która odrzuciła propozycję wprowadzenia nowych regulacji nakazujących wydawcom utrzymywanie gier w działającym stanie po wyłączeniu serwerów. Organizacja podkreśla jednak, że nie zamierza kończyć swojej działalności.

Stop Killing Games – dalsze plany mimo decyzji UE

Decyzja Komisji nie zaskoczyła twórców inicjatywy, choć została przez nich oceniona jako rozczarowująca. W oficjalnym stanowisku podkreślono, że „na tym etapie nie ma podstaw do wprowadzenia obowiązku prawnego utrzymywania gier po zakończeniu ich komercyjnej dostępności”, m.in. ze względu na obowiązujące przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej.