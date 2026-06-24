Stop Killing Games nie odpuszcza po decyzji Komisji Europejskiej. „To dopiero początek walki”

Ruch zapowiada dalsze działania mimo odrzucenia propozycji nowych regulacji.
Ruch Stop Killing Games odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej, która odrzuciła propozycję wprowadzenia nowych regulacji nakazujących wydawcom utrzymywanie gier w działającym stanie po wyłączeniu serwerów. Organizacja podkreśla jednak, że nie zamierza kończyć swojej działalności.
Stop Killing Games – dalsze plany mimo decyzji UE
Decyzja Komisji nie zaskoczyła twórców inicjatywy, choć została przez nich oceniona jako rozczarowująca. W oficjalnym stanowisku podkreślono, że „na tym etapie nie ma podstaw do wprowadzenia obowiązku prawnego utrzymywania gier po zakończeniu ich komercyjnej dostępności”, m.in. ze względu na obowiązujące przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej.
Pomimo negatywnego wyniku rozmów na poziomie unijnym, Stop Killing Games zapowiada kontynuowanie działań w innych obszarach. Organizacja chce rozwijać inicjatywy legislacyjne w USA, w tym projekt Protect Our Games Act, a także dostosowywać podobne rozwiązania do warunków europejskich.
GramTV przedstawia:
Ruch planuje również dalszą pracę nad wykorzystaniem istniejących przepisów konsumenckich oraz zwiększanie świadomości na temat problemu „wyłączanych” gier wśród graczy i instytucji.
W wypowiedziach przedstawicieli organizacji podkreślono, że Stop Killing Games nie opiera się wyłącznie na jednej inicjatywie obywatelskiej. Jak zaznaczono, działania obejmują wiele krajów i różnych ścieżek prawnych, a sama kampania ma charakter długofalowy.
Ross Scott, jeden z inicjatorów ruchu, zaznaczył, że decyzja Komisji była spodziewana i nie zmienia kierunku działań. Organizacja podkreśla, że wciąż widzi szansę na zmiany w ramach przyszłych regulacji, w tym potencjalnych poprawek do Digital Fairness Act.
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