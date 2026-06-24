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Stop Killing Games nie odpuszcza po decyzji Komisji Europejskiej. „To dopiero początek walki”

Mikołaj Berlik
2026/06/24 10:00
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Ruch zapowiada dalsze działania mimo odrzucenia propozycji nowych regulacji.

Ruch Stop Killing Games odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej, która odrzuciła propozycję wprowadzenia nowych regulacji nakazujących wydawcom utrzymywanie gier w działającym stanie po wyłączeniu serwerów. Organizacja podkreśla jednak, że nie zamierza kończyć swojej działalności.

Stop Killing Games
Stop Killing Games

Stop Killing Games – dalsze plany mimo decyzji UE

Decyzja Komisji nie zaskoczyła twórców inicjatywy, choć została przez nich oceniona jako rozczarowująca. W oficjalnym stanowisku podkreślono, że „na tym etapie nie ma podstaw do wprowadzenia obowiązku prawnego utrzymywania gier po zakończeniu ich komercyjnej dostępności”, m.in. ze względu na obowiązujące przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Pomimo negatywnego wyniku rozmów na poziomie unijnym, Stop Killing Games zapowiada kontynuowanie działań w innych obszarach. Organizacja chce rozwijać inicjatywy legislacyjne w USA, w tym projekt Protect Our Games Act, a także dostosowywać podobne rozwiązania do warunków europejskich.

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Ruch planuje również dalszą pracę nad wykorzystaniem istniejących przepisów konsumenckich oraz zwiększanie świadomości na temat problemu „wyłączanych” gier wśród graczy i instytucji.

W wypowiedziach przedstawicieli organizacji podkreślono, że Stop Killing Games nie opiera się wyłącznie na jednej inicjatywie obywatelskiej. Jak zaznaczono, działania obejmują wiele krajów i różnych ścieżek prawnych, a sama kampania ma charakter długofalowy.

Ross Scott, jeden z inicjatorów ruchu, zaznaczył, że decyzja Komisji była spodziewana i nie zmienia kierunku działań. Organizacja podkreśla, że wciąż widzi szansę na zmiany w ramach przyszłych regulacji, w tym potencjalnych poprawek do Digital Fairness Act.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/stop-killing-games-says-the-fight-goes-on-after-european-commission-rejects-proposed-rule-changes-were-much-more-than-just-this-single-petition/

Tagi:

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PC
petycja
sąd
Komisja Europejska
sąd
Stop Killing Games
komisja
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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