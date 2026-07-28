Giganci AI masowo niszczą książki. Internet przestaje jej wystarczać

Jak przytacza Intera.pl, branża sztucznej inteligencji znalazła nowe źródło danych do trenowania swoich modeli. Gdy internet przestaje wystarczać, firmy technologiczne zaczęły masowo wykupywać używane książki z antykwariatów. Po zakupie trafiają one do zakładów zajmujących się tzw. skanowaniem destrukcyjnym – procesem, w którym książki są rozcinane, błyskawicznie digitalizowane, a następnie fizycznie niszczone. Szacuje się, że na całym świecie w ten sposób z rynku zniknęło już około 3 milionów książek.

grafika wygenerowana przez AI

Internet przestaje wystarczać AI

Powód jest prosty. Najnowsze modele AI potrzebują coraz większej liczby wysokiej jakości tekstów, a otwarte zasoby internetu zostały już w dużej mierze wykorzystane. Dodatkowo sieć coraz bardziej zapełnia się treściami wygenerowanymi przez... samą sztuczną inteligencję, co może prowadzić do pogarszania jakości kolejnych modeli. Dlatego firmy zwróciły się ku książkom wydanym jeszcze przed erą generatywnej AI. Największym zainteresowaniem cieszą się publikacje naukowe, monografie, opracowania historyczne czy lokalne wydawnictwa, które nigdy nie doczekały się cyfrowych wydań.