Nowy boss w Where Winds Meet. Gilded Lament zadebiutuje wraz z dużym rozszerzeniem

DLC do RPG-a akcji już niedługo trafi w nasze ręce.
Twórcy Where Winds Meet zaprezentowali nowy zwiastun rozszerzenia The Imperial Palace. Materiał skupia się na Gilded Lament, czyli nowym bossie świata, który trafi do gry już 28 maja wraz z premierą dużej aktualizacji.
Where Winds Meet – Gilded Lament i nowe atrakcje w The Imperial Palace
The Imperial Palace ma być kolejnym ogromnym dodatkiem do darmowego RPG-a akcji od Everstone Studio. Deweloperzy zapowiadają nowe aktywności, eksplorację rozległych terenów oraz tajemnicze lokacje znajdujące się poza murami cesarskiego pałacu. Właśnie tam gracze natrafią na Gilded Lament – widmową przeciwniczkę posługującą się poezją jako bronią.
Deweloperzy pokazali nam kilka fragmentów rozgrywki, w tym przeciwniczkę wykorzystującą magiczne zwoje do przeprowadzania ataków. Gilded Lament potrafi również zmieniać się w czystą energię i uderzać o ziemię, zadając obrażenia obszarowe. Twórcy nie pokazali jednak wszystkich mechanik walki, prawdopodobnie zostawiając najważniejsze elementy na premierę aktualizacji.
W grze „Where Winds Meet” chińskie sztuki walki łączą się z płynnie połączonym otwartym światem. Wędruj po rozległych krajobrazach, odkrywaj ukryte ruiny i schodź do wielopoziomowych podziemnych katakumb. Podkradaj techniki z różnych szkół walki, posługuj się arsenałem klasycznej broni wuxia i opanuj ponad 30 mistycznych sztuk – od płynnej równowagi tai chi po potęgę Ryk Lwa.
Rzemiosło, architektura, astronomia, ludowe gry i przedstawienia, medycyna i uzdrawianie – 16 systemów łączy się, tworząc wciągające starożytne społeczeństwo.
GramTV przedstawia:
Rozszerzenie The Imperial Palace do Where Winds Meet zadebiutuje 28 maja na PlayStation 5, PC, iOS oraz Androidach. Studio już teraz zapowiada kolejne nowości planowane na lato. Wśród nich znajdzie się nowy typ broni w postaci rękawic bojowych, możliwość budowy własnej posiadłości, zwierzęcy towarzysze oraz nowy tryb kooperacji dla pięciu graczy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!