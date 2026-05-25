Nowy boss w Where Winds Meet. Gilded Lament zadebiutuje wraz z dużym rozszerzeniem

DLC do RPG-a akcji już niedługo trafi w nasze ręce.

Twórcy Where Winds Meet zaprezentowali nowy zwiastun rozszerzenia The Imperial Palace. Materiał skupia się na Gilded Lament, czyli nowym bossie świata, który trafi do gry już 28 maja wraz z premierą dużej aktualizacji.

Where Winds Meet – Gilded Lament i nowe atrakcje w The Imperial Palace

The Imperial Palace ma być kolejnym ogromnym dodatkiem do darmowego RPG-a akcji od Everstone Studio. Deweloperzy zapowiadają nowe aktywności, eksplorację rozległych terenów oraz tajemnicze lokacje znajdujące się poza murami cesarskiego pałacu. Właśnie tam gracze natrafią na Gilded Lament – widmową przeciwniczkę posługującą się poezją jako bronią.