World of Warcraft zainspirował twórcę Journey. Niezwykłe spotkania graczy Horde i Alliance miały ogromny wpływ

World of Warcraft okazał się niezwykle ważną grą dla Jenovy Chena, współzałożyciela thatgamecompany i twórcy takich produkcji jak Journey czy Sky: Children of the Light. Deweloper przyznał, że to właśnie doświadczenia z MMO Blizzarda pomogły ukształtować jego podejście do projektowania sieciowych interakcji między graczami.
World of Warcraft – anonimowe spotkania graczy zainspirowały Journey i Sky
W rozmowie z magazynem Edge Chen wspominał swoje początki po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Twórca przyznał, że w tamtym czasie zmagał się z samotnością, a World of Warcraft stał się dla niego swego rodzaju „ratunkiem”. Jednocześnie miał trudności z nawiązywaniem relacji z innymi graczami przez problemy językowe i sposób, w jaki był oceniany po ujawnieniu swojej tożsamości.
Chen szczególnie zapamiętał jednak wyjątkowe momenty pomiędzy graczami Hordy i Przymierza. Jak wspominał, podczas eksploracji spornych terenów zdarzały się sytuacje, gdy gracze obu frakcji po prostu się mijali i nie atakowali nawzajem. Bez słów pojawiała się między nimi pewna forma szacunku i porozumienia.
To właśnie te doświadczenia miały zainspirować dewelopera do stworzenia gier opartych na spokojnej, niewerbalnej współpracy. W Journey gracze komunikują się głównie ruchem i krótkimi sygnałami, natomiast Sky: Children of the Light rozwija ten pomysł jeszcze bardziej, pozwalając wspólnie eksplorować świat, trzymać się za ręce czy po prostu siedzieć razem bez konieczności używania czatu głosowego.
Chen chciał stworzyć sieciowe doświadczenie, w którym użytkownicy nie będą oceniani przez pryzmat wieku, akcentu, płci czy wyglądu. Udało się to właśnie dzięki World of Warcraft.
