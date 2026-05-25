World of Warcraft zainspirował twórcę Journey. Niezwykłe spotkania graczy Horde i Alliance miały ogromny wpływ

World of Warcraft okazał się niezwykle ważną grą dla Jenovy Chena, współzałożyciela thatgamecompany i twórcy takich produkcji jak Journey czy Sky: Children of the Light. Deweloper przyznał, że to właśnie doświadczenia z MMO Blizzarda pomogły ukształtować jego podejście do projektowania sieciowych interakcji między graczami.

World of Warcraft – anonimowe spotkania graczy zainspirowały Journey i Sky

W rozmowie z magazynem Edge Chen wspominał swoje początki po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Twórca przyznał, że w tamtym czasie zmagał się z samotnością, a World of Warcraft stał się dla niego swego rodzaju „ratunkiem”. Jednocześnie miał trudności z nawiązywaniem relacji z innymi graczami przez problemy językowe i sposób, w jaki był oceniany po ujawnieniu swojej tożsamości.