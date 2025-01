Ujawniono rozmiar Kingdom Come Deliverance 2 na PS5. Graczy czekają porządki na dysku

Jakiś czas temu poznaliśmy szczegóły, których nie chcemy przegapić w Kingdom Come Deliverance 2 . Dowiedzieliśmy się także, że produkcja trafi w ręce recenzentów na miesiąc przed premierą . Teraz natomiast konto PlayStationSize, śledzące PlayStation Store, udostępniło w mediach społecznościowych informacje związane z rozmiarem Kingdom Come Deliverance 2 na PS5.

Ile miejsca zajmie Kingdom Come Deliverance 2 na PS5?

Nadchodząca gra RPG od Warhorse Studios i Deep Silver, Kingdom Come Deliverance 2, szykuje się do premiery na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC. W miarę zbliżania się momentu debiutu otrzymujemy coraz więcej szczegółów na temat tytułu. PlaystationSize, konto na Twitterze śledzące PlayStation Store, udostępniło informację, że gra z otwartym światem będzie zajmować znaczną ilość miejsca na dysku PS5 – blisko 84 GB, a dokładniej 83,981 GB. Jest to oczywiście standardowa wielkość w dzisiejszych czasach, ale wielu graczy będzie musiało zrobić porządki na dysku.

Można przypuszczać, że podobne rozmiary będą dotyczyć wersji na Xbox. Na PC gra wymaga natomiast 100 GB wolnego miejsca na dysku. Przy okazji warto zauważyć, że luty będzie miesiącem obfitującym w premiery gier, a Kingdom Come Deliverance 2 będzie jednym z pierwszych tytułów, które pojawią się na rynku w tym miesiącu.