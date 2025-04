Call of Duty: Black Ops 6 za darmo przez kilka dni. Treyarch zachęca graczy do sprawdzenia sezonu 3

Od kilku dni w Call of Duty: Black Ops 6 trwa trzeci sezon. Treyarch odpowiedzialne za rozwój projektu postarało się, aby więcej osób mogło sprawdzić nowości, jakie niedawno trafiły do gry. Z tego powodu przez ograniczony czas każdy zainteresowany może za darmo sprawdzić dwa wybrane przez deweloperów tryby.

Call of Duty: Black Ops 6 - nowi gracze zachęcani do sprawdzenia FPS-a

Twórcy Call of Duty: Black Ops 6 postanowili po raz kolejny zorganizować wydarzenie zachęcające do spędzenia czasu podczas rozgrywki - w ostatnim czasie odbył się m.in. weekend z podwójnymi punktami doświadczenia. Tym razem do 11 kwietnia możemy sprawdzić klasyczny tryb multiplayer, a także wariant z zombie nawet bez posiadania gry. Tym samym oznacza to możliwość sprawdzenia wszystkich nowości z trzeciego sezonu.

Wczytywanie ramki mediów.