Kingdom Come: Deliverance 2 z nową datą premiery. Wyczekiwane RPG zadebiutuje szybciej

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć ponad 40-minutowy gameplay z Kingdom Come: Delivernace 2 prezentujący sam początek gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec wieści, które powinny zainteresować graczy czekających na wspomniany tytuł. Warhorse Studios zdecydowało się bowiem przyspieszyć premierę kontynuacji Kingdom Come: Deliverance.

Premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbędzie się nieco wcześniej

Zgodnie z przekazanymi informacjami Kingdom Come: Deliverance 2 osiągnęło już złoty status. Dlatego też – jak wspomnieliśmy wyżej – deweloperzy z Warhorse Studios postanowili wyznaczyć nową datę premiery dla wspomnianej produkcji. Okazuje się, że wyczekiwane RPG nie zadebiutuje 11 lutego 2024 roku, a tydzień wcześniej.