To miał być darmowy pogromca GTA 6. Gracze uważają, że Paradise to oszustwo na miarę The Day Before

W minioną środę, czyli 2 kwietnia, na Steam oraz Epic Games Store miał zadebiutować darmowy pogromca oczekiwanego GTA 6, czyli Paradise (znany również jako Paradise XRPL) od studia Ultra Games. Tytuł znalazł się na liście najbardziej wyczekiwanych tytułów platformy Valve, zajmując całkiem wysokie 51. miejsce w globalnym rankingu (dane ze SteamDB). Chociaż produkcja rzeczywiście miała swoją premierę w ubiegłym tygodniu, to nie trafiła ani na Steam, ani też do sklepu Epic Games, ale na nieznaną szerzej platformę GGEM, która skupia wokół siebie gry oparte na NFT i blockchainów. Z kolei w sklepie Valve oraz Epic Games Store zmieniono premierę na „wkrótce”.

Paradise – darmowy konkurent GTA 6 wzbudza kontrowersje

Co ciekawe, 2 kwietnia udostępniono jedynie demo gry, które w ograniczony sposób prezentowało graczom możliwości Paradise. Jednak platforma GGEM wcale nie chwali się nowym konkurentem dla Grand Theft Auto 6 i nawet w zakładce gry produkcja Ultra Games zajmuje dopiero ósme miejsce na liście za Off The Grid, czy tak mało znanymi tytułami, jak Shrapnel, Champions Ascension oraz Farcana.