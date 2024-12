Szczegóły, których nie chcemy przegapić w Kingdom Come Deliverance 2 na materiale

Kingdom Come Deliverance 2 – 8 szczegółów, których nie chcemy przegapić

Portal IGN podzielił się nowym materiałem związanym z nadchodzącym Kingdom Come Deliverance 2. Tym razem zaprezentowano 8 szczegółów, których nie chcemy przegapić w kontynuacji przygód Henryka. Wśród nich wspomniano o wierzchowcu, którego możemy pamiętać z poprzedniej odsłony, a także o możliwości suszenia żywności, co wydłuża jego zdatność do spożycia i obniża wagę.

W Kingdom Come Deliverance 2 będziemy również mogli uzależnić się od alkoholu czy upijać się, jednak w niewielkich ilościach będzie on wpływał pozytywnie na postać. Twórca występujący w materiale IGN wspomina też o czytaniu książek w grze, a zarówno ścieżka „pijaka” jak i zapalonego miłośnika lektury odblokuje dodatkowe, nierzadko zabawne opcje dialogowe. Odbiór naszego bohatera będzie też związany z wyglądem – krew na stroju odstraszy bandytów, a elegancki ubiór pozwoli rozmawiać z bardziej zamożnymi postaciami. Jeszcze więcej szczegółów znajdziecie w materiale, który znajduje się na dole wiadomości.