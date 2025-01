Kingdom Come: Deliverance 2 trafi w ręce recenzentów na miesiąc przed premierą

Jakiś czas temu zaprezentowano nowy zwiastun i ujawniono wymagania sprzętowe Kingdom Come: Deliverance 2. Premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, a Warhorse Studios najwyraźniej chce dać recenzentom wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z kontynuacją historii Henryka. Czeskie studio poinformowało bowiem, że Kingdom Come: Deliverance 2 na dniach trafi w ręce wybranych dziennikarzy.

Warhorse Studios rozpoczyna wysyłkę kodów recenzenckich do Kingdom Come: Deliverance 2

Tobias Stolz-Zwilling, czyli PR Manager w Warhorse Studios, opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że w ciągu najbliższych dni czeski zespół będzie rozsyłał kody recenzenckie do Kingdom Come: Deliverance 2. „Sir Tobi” – bo właśnie takim pseudonimem w sieci posługuje się Stolz-Zwilling – zaznaczył, że kontynuacja przygód Henryka trafi w ręce dziennikarzy na 4 tygodnie przed premierą. Wygląda na to, że twórcy są pewni swego, co jest dobrym sygnałem przed zbliżającym się debiutem wyczekiwanego RPG.