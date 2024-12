Nowy zwiastun Kingdom Come Deliverance 2. Poznaliśmy wymagania sprzętowe i polską cenę

W ostatnim czasie pojawiły się świetnie wieści dla oczekujących na premierę Kingdom Come Deliverance 2. Okazało się bowiem, że produkcja zadebiutuje wcześniej, niż planowano . Podczas wczorajszego PC Gaming Show pojawił się natomiast nowy zwiastun, a do sieci trafiły wymagania sprzętowe na PC oraz informacje o trybach na konsolach.

W sieci ukazał się już nowy zwiastun (na dole wiadomości) Kingdom Come Deliverance 2, który koncentruje się na fabule kontynuacji przygód Henryka. Ponadto poznaliśmy wymagania sprzętowe gry, a także polską cenę na Steamie . Za tytuł zapłacimy w przedsprzedaży 253,52 zł, a w Gold Edition – 338,04 zł . Wersje na konsole ( PS5 i Xbox Series X/S ) kosztować będą 299 zł za podstawową edycję i 389 zł za rozszerzoną.

Wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 prezentują się natomiast następująco:

Minimalne wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 (ustawienia „niskie”, 1080p, 30 FPS)

Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580

Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 Rozmiar: 100 GB (SSD)

100 GB (SSD) System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 (ustawienia „średnie”, 1080p, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X Pamięć: 24 GB RAM

24 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT

Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT Rozmiar: 100 GB (SSD)

100 GB (SSD) System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 (ustawienia „średnie”, 1440p, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X Pamięć: 24 GB RAM

24 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Rozmiar: 100 GB (SSD)

100 GB (SSD) System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 (ustawienia „wysokie”, 1080p, 30 FPS)

Procesor: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X Pamięć: 32 GB RAM

32 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700 Rozmiar: 100 GB (SSD)

100 GB (SSD) System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 (ustawienia „wysokie”, 1440p, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Pamięć: 32 GB RAM

32 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT Rozmiar: 100 GB (SSD)

100 GB (SSD) System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 (ustawienia „ultra”, 1440p, 60 FPS / 4K, 30 FPS)

Procesor: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Pamięć: 32 GB RAM

32 GB RAM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT Rozmiar: 100 GB (SSD)

100 GB (SSD) System operacyjny: Windows 10 64-bit

Porywające, napędzane fabułą RPG akcji z bogatym otwartym światem, osadzone w średniowiecznej Europie XV. wieku. Wyrusz w podróż o epickim rozmachu i − oczami młodego Henryka − przeżyj niedoścignioną średniowieczną przygodę. – brzmi opis gry.

Przypomnijmy , że Kingdom Come: Deliverance 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutuje 4 lutego 2025 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance 2 – grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.

