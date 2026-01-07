Ujawniono pełną obsadę serialu Tomb Raider. Wśród aktorów gwiazdy światowego formatu

Poznaliśmy pełną obsadę aktorską serialu Tomb Raider przygotowywanego przez Amazon.
Produkcja Amazonu zgromadziła głośne nazwiska, które znane są z ról w znanych grach, jak i zupełnie nowych postaci stworzonych specjalnie na potrzeby serialu. W roli głównej Lary Croft wystąpi Sophie Turner. Do obsady dołączyli również Jason Isaacs (Harry Potter, Śmierć Stalina), Patterson Joseph (Peep Show, Wonka) oraz Sigourney Weaver (Obcy, Avatar).
Ujawniono całą obsadę serialu Tomb Raider
Twórcy serialu potwierdzili obsadzenie następujących ról pochodzących bezpośrednio z serii gier:
Martin Bobb-Semple jako Zip – ekspert technologiczny Lary, obecny w kilku odsłonach serii od Tomb Raider: Chronicles, a także w animowanym serialu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Jason Isaacs jako Atlas DeMornay – antagonista i wuj Lary Croft, znany m.in. z dodatku Blood Ties do Rise of the Tomb Raider
Bill Paterson jako Winston – kultowy lokaj z Tomb Raider 2, zapamiętany przez graczy głównie z powodu zamykania go w zamrażarce
Serial wprowadzi również sporą liczbę zupełnie nowych bohaterów, których nie znamy z żadnej gry. Amazon opublikował oficjalne opisy postaci:
Jack Bannon jako Gerry – osobisty pilot Lary i kolekcjoner przekąsek
John Heffernan jako David – wyczerpany urzędnik państwowy wciągnięty w nietypowy świat Lary
Celia Imrie jako Francine – dyrektorka ds. rozwoju w British Museum, skoncentrowana na pozyskiwaniu funduszy i kieliszkach szampana
Patterson Joseph jako Thomas Warner – wysoki rangą urzędnik rządowy wezwany do posprzątania ogromnego bałaganu
Sasha Luss jako Sasha – bezwzględna i niezwykle ambitna nowa przeciwniczka Lary
Juliette Motamed jako Georgia – oddana zasadom kuratorka British Museum, dbająca o “właściwą” ochronę historii
August Wittgenstein jako Lukas – nielegalny łupieżca, który ma z Larą wspólną przeszłość na więcej niż jednym poziomie
Obsadzenie Sophie Turner w roli Lary Croft od początku wzbudzało mieszane reakcje wśród fanów. Dodatkowo część widzów może być rozczarowana faktem, że w serialu pojawi się niewiele postaci znanych z gier i to raczej drugoplanowych. Nieobecność Sam, bliskiej towarzyszki Lary z rebootowej trylogii, z pewnością nie spodoba się części fanbase’u.
Na pierwsze materiały z serialu wciąż trzeba poczekać. Jak dotąd nie pokazano nawet Sophie Turner w pełnym wcieleniu jako Lara Croft. Mimo wszystko, marka Tomb Raider przeżywa obecnie wyjątkowo aktywny okres, ponieważ poza serialem zapowiedziano także dwie gry: remake oraz pełnoprawną kontynuację.
