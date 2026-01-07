Zaloguj się lub Zarejestruj

Ujawniono pełną obsadę serialu Tomb Raider. Wśród aktorów gwiazdy światowego formatu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/07 12:10
0
0

Poznaliśmy pełną obsadę aktorską serialu Tomb Raider przygotowywanego przez Amazon.

Produkcja Amazonu zgromadziła głośne nazwiska, które znane są z ról w znanych grach, jak i zupełnie nowych postaci stworzonych specjalnie na potrzeby serialu. W roli głównej Lary Croft wystąpi Sophie Turner. Do obsady dołączyli również Jason Isaacs (Harry Potter, Śmierć Stalina), Patterson Joseph (Peep Show, Wonka) oraz Sigourney Weaver (Obcy, Avatar).

Tomb Raider
Tomb Raider

Ujawniono całą obsadę serialu Tomb Raider

Twórcy serialu potwierdzili obsadzenie następujących ról pochodzących bezpośrednio z serii gier:

  • Martin Bobb-Semple jako Zip – ekspert technologiczny Lary, obecny w kilku odsłonach serii od Tomb Raider: Chronicles, a także w animowanym serialu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
  • Jason Isaacs jako Atlas DeMornay – antagonista i wuj Lary Croft, znany m.in. z dodatku Blood Ties do Rise of the Tomb Raider
  • Bill Paterson jako Winston – kultowy lokaj z Tomb Raider 2, zapamiętany przez graczy głównie z powodu zamykania go w zamrażarce

Serial wprowadzi również sporą liczbę zupełnie nowych bohaterów, których nie znamy z żadnej gry. Amazon opublikował oficjalne opisy postaci:

  • Jack Bannon jako Gerry – osobisty pilot Lary i kolekcjoner przekąsek
  • John Heffernan jako David – wyczerpany urzędnik państwowy wciągnięty w nietypowy świat Lary
  • Celia Imrie jako Francine – dyrektorka ds. rozwoju w British Museum, skoncentrowana na pozyskiwaniu funduszy i kieliszkach szampana
  • Patterson Joseph jako Thomas Warner – wysoki rangą urzędnik rządowy wezwany do posprzątania ogromnego bałaganu
  • Sasha Luss jako Sasha – bezwzględna i niezwykle ambitna nowa przeciwniczka Lary
  • Juliette Motamed jako Georgia – oddana zasadom kuratorka British Museum, dbająca o “właściwą” ochronę historii
  • Sigourney Weaver jako Evelyn Wallis – tajemnicza, wpływowa kobieta pragnąca wykorzystać talent Lary
  • August Wittgenstein jako Lukas – nielegalny łupieżca, który ma z Larą wspólną przeszłość na więcej niż jednym poziomie

GramTV przedstawia:

Obsadzenie Sophie Turner w roli Lary Croft od początku wzbudzało mieszane reakcje wśród fanów. Dodatkowo część widzów może być rozczarowana faktem, że w serialu pojawi się niewiele postaci znanych z gier i to raczej drugoplanowych. Nieobecność Sam, bliskiej towarzyszki Lary z rebootowej trylogii, z pewnością nie spodoba się części fanbase’u.

Wczytywanie ramki mediów.

Na pierwsze materiały z serialu wciąż trzeba poczekać. Jak dotąd nie pokazano nawet Sophie Turner w pełnym wcieleniu jako Lara Croft. Mimo wszystko, marka Tomb Raider przeżywa obecnie wyjątkowo aktywny okres, ponieważ poza serialem zapowiedziano także dwie gry: remake oraz pełnoprawną kontynuację.

Źródło:https://www.thegamer.com/tomb-raider-show-full-cast/

Tagi:

Popkultura
Tomb Raider
serial
Amazon
Lara Croft
adaptacja
popkultura
Seriale dla graczy
seriale
Sophie Turner
Amazon Prime Video
Sigourney Weaver
serial fantasy
serial przygodowy
serial na podstawie gry
adaptacja gry
serial aktorski
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112