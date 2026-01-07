Ujawniono pełną obsadę serialu Tomb Raider. Wśród aktorów gwiazdy światowego formatu

Produkcja Amazonu zgromadziła głośne nazwiska, które znane są z ról w znanych grach, jak i zupełnie nowych postaci stworzonych specjalnie na potrzeby serialu. W roli głównej Lary Croft wystąpi Sophie Turner. Do obsady dołączyli również Jason Isaacs (Harry Potter, Śmierć Stalina), Patterson Joseph (Peep Show, Wonka) oraz Sigourney Weaver (Obcy, Avatar).

Obsadzenie Sophie Turner w roli Lary Croft od początku wzbudzało mieszane reakcje wśród fanów. Dodatkowo część widzów może być rozczarowana faktem, że w serialu pojawi się niewiele postaci znanych z gier i to raczej drugoplanowych. Nieobecność Sam, bliskiej towarzyszki Lary z rebootowej trylogii, z pewnością nie spodoba się części fanbase’u.

Na pierwsze materiały z serialu wciąż trzeba poczekać. Jak dotąd nie pokazano nawet Sophie Turner w pełnym wcieleniu jako Lara Croft. Mimo wszystko, marka Tomb Raider przeżywa obecnie wyjątkowo aktywny okres, ponieważ poza serialem zapowiedziano także dwie gry: remake oraz pełnoprawną kontynuację.