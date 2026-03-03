Jujutsu Kaisen potwierdza los kultowej postaci. Fani mogę nie być gotowi na ten zwrot akcji

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

Świat Jujutsu Kaisen nigdy nie stronił od tragedii, jednak kontynuacja serii Jujutsu Kaisen Modulo mogła właśnie dostarczyć jeden z najbardziej emocjonalnych momentów w całej historii. Akcja sequela rozgrywa się dekady po wydarzeniach z Gry w Eliminację, powracając do znanych bohaterów i jednocześnie kreśląc nową erę czarowników oraz klątw. UWAGA! MOŻLIWE SPOILERY! Jujutsu Kaisen potwierdza los kultowej postaci W rozdziale 24 czytelnicy otrzymują długo wyczekiwane potwierdzenie losu jednej z ukochanych postaci z oryginału. To ujawnienie nie tylko zamyka krążące od lat spekulacje, ale też łączy dwie tragiczne postacie, których przeznaczenia okazują się boleśnie podobne. Sequel jasno pokazuje, że Yuji zapłacił za swoją moc znacznie więcej, niż ktokolwiek przypuszczał. Po spożyciu Obrazów Śmierci, by zyskać szansę w starciu z Ryomen Sukuna, zdobył siłę, ale utracił czas.

Podczas gdy świat się zmieniał, jego ciało pozostało niezmienione. Yuji stał się praktycznie nieśmiertelny, skazany na przyszłość sięgającą setek lat poza życie wszystkich, których kochał. Z biegiem dekad patrzył, jak jego przyjaciele starzeją się i umierają. Nieśmiertelność okazała się ciężarem większym niż jakakolwiek klątwa. Po śmierci Hana Kurusu całkowicie wycofał się z życia publicznego, znikając z rzeczywistości, którą kiedyś desperacko próbował chronić. Jego nieobecność stała się równie bolesna jak jego przetrwanie. Gdy powrócił podczas kulminacyjnego konfliktu nowej ery, nie zrobił tego, by dominować na polu bitwy. Zamiast tego odegrał cichszą, lecz kluczową rolę, pomagając wypracować pokój między ludźmi, klątwami i nowymi formami istnienia. Po wypełnieniu tej misji postanowił zmierzyć się z czymś osobistym, a mianowicie odnaleźć kogoś, kto podziela jego los. Emocjonalnym centrum rozdziału 24 jest ponowne spotkanie Yujiego z Pandą, którego los został wcześniej zasygnalizowany w specjalnym epilogu.

Panda, niegdyś energiczne “przeklęte ciało” stworzone przez Masamichi Yaga, po wydarzeniach z Gry w Eliminację stopniowo tracił autonomię. Z czasem jego funkcje zaczęły zanikać. W połowie XXI wieku przestał normalnie funkcjonować i został oddany pod opiekę klanu Gojo. Ostatecznie trafił pod skrzydła Yuta Okkotsu, który przechowywał go jako jeden ze swoich najcenniejszych “skarbów”. Choć technicznie nieaktywny, Panda sporadycznie dawał oznaki, że w jego wnętrzu wciąż coś istnieje. W przeciwieństwie do Yujiego, jego nieśmiertelność nie oznacza wędrówki przez czas, lecz bezruch. Nie starzeje się, ale też tak naprawdę nie żyje. Trwa zawieszony między istnieniem a zapomnieniem. Kiedy Yuji w końcu odnajduje Pandę, ten natychmiast go rozpoznaje. To krótka, lecz przytłaczająco emocjonalna scena, potwierdzająca, że mimo dekad rozłąki ich więź przetrwała. Obaj są reliktami dawnego świata, skazanymi na przeżycie wszystkiego, co kiedyś znali. Tym razem jednak Yuji nie jest już sam w swojej nieskończonej przyszłości. A dla Pandy, sprowadzonego do roli przechowywanego artefaktu, to spotkanie może oznaczać coś więcej niż bierne trwanie. Jujutsu Kaisen Modulo pokazuje, że nie skupia się wyłącznie na widowiskowych walkach i potężnych zagrożeniach. Seria bada emocjonalne konsekwencje nieśmiertelności, pamięci i dziedzictwa. Potwierdzając los Pandy i łącząc go ponownie z Yujim, twórcy dostarczyli moment, który na długo pozostanie w pamięci fanów i być może otworzy nowy rozdział dla dwóch najbardziej wytrwałych bohaterów tej historii.