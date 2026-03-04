Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje nowa Wyspa skarbów. W kultowego pirata wcieli się David Oyelowo

Radosław Krajewski
2026/03/04 11:10
To pierwszy czarnoskóry aktor grający tę postać.

Klasyczna powieść przygodowa Wyspa skarbów autorstwa Roberta Louisa Stevensona doczeka się kolejnej ekranizacji. Platformy Paramount+ oraz MGM+ przygotowują nowy serial inspirowany słynną historią o piratach, skarbach i zdradzie. Produkcja ma liczyć sześć odcinków, a zdjęcia do niej już się rozpoczęły.

David Oyelowo zagra Długiego Johna Silvera w nowej serialowej adaptacji Wyspy skarbów

W obsadzie znalazło się kilka znanych nazwisk. W rolę legendarnego pirata Długiego Johna Silvera wcieli się David Oyelowo, znany między innymi z filmu Selma i seriali Silos oraz Stróżowie prawa: Bass Reeves. U jego boku wystąpi Hayley Atwell, którą widzowie kojarzą z produkcji Agent Carter czy Mission: Impossible – The Final Reckoning. W serialu pojawią się także Jack Huston jako Aaron Graham, Tomer Capone jako Billy Bones oraz Tom Sweet w roli Jima Hawkinsa.

Nowa produkcja przedstawi historię dojrzewania młodego Jima Hawkinsa. Bohater z pozoru prowadzi spokojne życie, jednak wszystko zmienia się w chwili, gdy w jego ręce trafia legendarna mapa skarbu. Dzięki zdecydowanym działaniom jego matki Bess chłopak zdobywa wiedzę, która natychmiast naraża ich oboje na ogromne niebezpieczeństwo.

Podróż na pokładzie statku Hispaniola stawia Jima i jego matkę w samym środku niebezpiecznej gry między piratami a brytyjskimi agentami. Z jednej strony stoi charyzmatyczny, lecz budzący grozę Długi John Silver. Z drugiej elegancki, lecz nie do końca godny zaufania agent Aaron Graham. W świecie pełnym zdrad i tajemnic Jim musi szybko dorosnąć, by przetrwać i odkryć prawdę o skarbie.

Akcja serialu będzie rozgrywać się między innymi na Atlantyku oraz na Karaibach, które znajdują się na krawędzi rewolucji. Widzowie zobaczą również przerażającą Wyspę Szkieletów, gdzie stawką jest legendarne bogactwo, a każda decyzja może zadecydować o życiu lub śmierci.

Wyspa skarbów powstaje jako wspólna produkcja Paramount+ i MGM+ we współpracy z firmą Fifth Season. Za realizację odpowiada studio Playground. Twórcą serialowej adaptacji jest Robert Murphy, znany z pracy przy serialach Vera i Shetland. Reżyserią zajmują się Jeremy Lovering, William McGregor oraz Paul Walker.

Sebastian Cardwell z Paramount+ podkreśla, że nowa wersja historii ma zaoferować świeże spojrzenie na znaną opowieść:

Wyspa skarbów to odważna i klimatyczna reinterpretacja historii, która od pokoleń fascynuje odbiorców. Ta adaptacja wprowadza nową emocjonalną głębię i współczesny charakter do klasycznej powieści Stevensona. Cieszymy się, że możemy współpracować z Playground i MGM+, aby dostarczyć widzom w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach widowiskową, filmową przygodę.

Michael Wright z MGM+ zwraca uwagę, że serial ma połączyć klasyczne opowiadanie historii z nowoczesnym podejściem do produkcji:

Ta ekscytująca nowa adaptacja klasycznej powieści przygodowej Stevensona doskonale oddaje charakter marki MGM+. To przykład hollywoodzkiej narracji w klasycznym stylu, przygotowanej z myślą o współczesnej publiczności i ożywionej przez znakomitą obsadę z Davidem Oyelowo, Hayley Atwell, Jackiem Hustonem, Tomerem Capone oraz Tomem Sweetem.

Produkcja ma zadebiutować na Paramount+ w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz na MGM+ w Stanach Zjednoczonych. Dystrybucją serialu w pozostałych regionach świata zajmie się firma Fifth Season.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

