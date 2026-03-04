Powstaje nowa Wyspa skarbów. W kultowego pirata wcieli się David Oyelowo

W obsadzie znalazło się kilka znanych nazwisk. W rolę legendarnego pirata Długiego Johna Silvera wcieli się David Oyelowo, znany między innymi z filmu Selma i seriali Silos oraz Stróżowie prawa: Bass Reeves . U jego boku wystąpi Hayley Atwell, którą widzowie kojarzą z produkcji Agent Carter czy Mission: Impossible – The Final Reckoning. W serialu pojawią się także Jack Huston jako Aaron Graham, Tomer Capone jako Billy Bones oraz Tom Sweet w roli Jima Hawkinsa.

Klasyczna powieść przygodowa Wyspa skarbów autorstwa Roberta Louisa Stevensona doczeka się kolejnej ekranizacji. Platformy Paramount+ oraz MGM+ przygotowują nowy serial inspirowany słynną historią o piratach, skarbach i zdradzie. Produkcja ma liczyć sześć odcinków, a zdjęcia do niej już się rozpoczęły.

Nowa produkcja przedstawi historię dojrzewania młodego Jima Hawkinsa. Bohater z pozoru prowadzi spokojne życie, jednak wszystko zmienia się w chwili, gdy w jego ręce trafia legendarna mapa skarbu. Dzięki zdecydowanym działaniom jego matki Bess chłopak zdobywa wiedzę, która natychmiast naraża ich oboje na ogromne niebezpieczeństwo.

Podróż na pokładzie statku Hispaniola stawia Jima i jego matkę w samym środku niebezpiecznej gry między piratami a brytyjskimi agentami. Z jednej strony stoi charyzmatyczny, lecz budzący grozę Długi John Silver. Z drugiej elegancki, lecz nie do końca godny zaufania agent Aaron Graham. W świecie pełnym zdrad i tajemnic Jim musi szybko dorosnąć, by przetrwać i odkryć prawdę o skarbie.

Akcja serialu będzie rozgrywać się między innymi na Atlantyku oraz na Karaibach, które znajdują się na krawędzi rewolucji. Widzowie zobaczą również przerażającą Wyspę Szkieletów, gdzie stawką jest legendarne bogactwo, a każda decyzja może zadecydować o życiu lub śmierci.

Wyspa skarbów powstaje jako wspólna produkcja Paramount+ i MGM+ we współpracy z firmą Fifth Season. Za realizację odpowiada studio Playground. Twórcą serialowej adaptacji jest Robert Murphy, znany z pracy przy serialach Vera i Shetland. Reżyserią zajmują się Jeremy Lovering, William McGregor oraz Paul Walker.