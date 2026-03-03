Twórca God of War ostro o serialu Amazona. „Głupi i głupszy, edycja God of War”

David Jaffe nie gryzł się w język przy komentowaniu pierwszego zdjęcia z serialu o Kratosie i Atreusie.

Niedawno Amazon zaprezentował pierwsze zdjęcie z serialu God of War, na którym mogliśmy zobaczyć Kratosa i Atreusa. Fani szybko zaczęli krytykować ujęcie z produkcji Amazona, prześcigając się w domysłach, czy to wytwór sztucznej inteligencji, czy też kiepski cosplay. Teraz do sprawy odniósł się David Jaffe, twórca serii, który w swoim najnowszym materiale nie pozostawił na zdjęciu z serialu suchej nitki.

Jestem pewien, że wszyscy bardzo się starają, ale to jest po prostu głupie. Bądźmy jednak szczerzy. Dwie rzeczy mogą być prawdziwe jednocześnie. To może być okropne zdjęcie i takie właśnie jest. Jest złe na tak wielu poziomach, o których za chwilę porozmawiamy. A jednocześnie Ron Moore jest świetny, to showrunner. To niezwykle utalentowany człowiek. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to będzie dobry serial.

Jaffe podkreślił, że nie ma problemu z tym, iż wcielający się w Kratosa Ryan Hurst nie jest idealną kopią growego pierwowzoru. Jego zdaniem problemem jest jednak wyraz twarzy i poza uchwycona na udostępnionej fotografii.

Kratos w tej pozie i z takim wyrazem twarzy, nie chodzi mi o rysy aktora, ale o tę minę, wygląda po prostu głupio. Jeśli po raz pierwszy pokazujesz szerokiej publiczności zupełnie nową wersję bohatera, który ma udźwignąć cały serial, i większość ludzi nigdy wcześniej nie widziała go w tej odsłonie, to naprawdę chcesz przedstawić go w ten sposób?.

Twórca growej serii odniósł się również do wyglądu Atreusa. Przyznał, że kompozycja zdjęcia nie działa korzystnie dla obu aktorów.