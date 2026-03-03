Twórca God of War ostro o serialu Amazona. „Głupi i głupszy, edycja God of War”

God of War – David Jaffe ostro skomentował pierwsze zdjęcie z serialu Amazona
Jaffe pomimo całej swojej krytyki wierzy w ten projekt. Wszystko za sprawą showrunnera serialowego God of Wara, czyli Ronalda D. Moore’a.
Jestem pewien, że wszyscy bardzo się starają, ale to jest po prostu głupie. Bądźmy jednak szczerzy. Dwie rzeczy mogą być prawdziwe jednocześnie. To może być okropne zdjęcie i takie właśnie jest. Jest złe na tak wielu poziomach, o których za chwilę porozmawiamy. A jednocześnie Ron Moore jest świetny, to showrunner. To niezwykle utalentowany człowiek. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to będzie dobry serial.
Jaffe podkreślił, że nie ma problemu z tym, iż wcielający się w Kratosa Ryan Hurst nie jest idealną kopią growego pierwowzoru. Jego zdaniem problemem jest jednak wyraz twarzy i poza uchwycona na udostępnionej fotografii.
Kratos w tej pozie i z takim wyrazem twarzy, nie chodzi mi o rysy aktora, ale o tę minę, wygląda po prostu głupio. Jeśli po raz pierwszy pokazujesz szerokiej publiczności zupełnie nową wersję bohatera, który ma udźwignąć cały serial, i większość ludzi nigdy wcześniej nie widziała go w tej odsłonie, to naprawdę chcesz przedstawić go w ten sposób?.
Twórca growej serii odniósł się również do wyglądu Atreusa. Przyznał, że kompozycja zdjęcia nie działa korzystnie dla obu aktorów.
To po prostu dziwne, sposób, w jaki wygląda całe to ujęcie, sprawia, że wygląda jak bardzo zagubiony mały chłopiec z o wiele za dużą ilością kosmetyku we włosach. Żadna z tych postaci nie wygląda szczególnie interesująco ani atrakcyjnie, awyglądają po prostu głupio. Jakby to był Głupi i głupszy, edycja God of War.
Jaffe zastanawiał się również, czy wybór konkretnego ujęcia nie był celowy, by zaakcentować bardziej kameralny, ojcowsko synowski wymiar historii zamiast brutalnej natury Spartiaty:
Może to było świadome. Może uznali, że chcą skupić się na relacji ojca i syna. Gdyby pokazali go w pełni spartańskiej furii, część widzów mogłaby stwierdzić, że nie chce oglądać takiego serialu. W porządku, to możliwe. Ale czy naprawdę nie dało się wybrać zdjęcia, na którym nie wygląda, jakby załatwiał się w lesie? Bo właśnie tak to wygląda.
W produkcji pojawią się również: Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin w roli Odyna, Alastair Duncan jako Mimir, Danny Woodburn i Jeff Gulka jako Brok i Sindri, a także Ed Skrein jako Baldur.