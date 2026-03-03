Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca God of War ostro o serialu Amazona. „Głupi i głupszy, edycja God of War”

Radosław Krajewski
2026/03/03 12:50
David Jaffe nie gryzł się w język przy komentowaniu pierwszego zdjęcia z serialu o Kratosie i Atreusie.

Niedawno Amazon zaprezentował pierwsze zdjęcie z serialu God of War, na którym mogliśmy zobaczyć Kratosa i Atreusa. Fani szybko zaczęli krytykować ujęcie z produkcji Amazona, prześcigając się w domysłach, czy to wytwór sztucznej inteligencji, czy też kiepski cosplay. Teraz do sprawy odniósł się David Jaffe, twórca serii, który w swoim najnowszym materiale nie pozostawił na zdjęciu z serialu suchej nitki.

God of War – David Jaffe ostro skomentował pierwsze zdjęcie z serialu Amazona

Jaffe pomimo całej swojej krytyki wierzy w ten projekt. Wszystko za sprawą showrunnera serialowego God of Wara, czyli Ronalda D. Moore’a.

Jestem pewien, że wszyscy bardzo się starają, ale to jest po prostu głupie. Bądźmy jednak szczerzy. Dwie rzeczy mogą być prawdziwe jednocześnie. To może być okropne zdjęcie i takie właśnie jest. Jest złe na tak wielu poziomach, o których za chwilę porozmawiamy. A jednocześnie Ron Moore jest świetny, to showrunner. To niezwykle utalentowany człowiek. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to będzie dobry serial.

Jaffe podkreślił, że nie ma problemu z tym, iż wcielający się w Kratosa Ryan Hurst nie jest idealną kopią growego pierwowzoru. Jego zdaniem problemem jest jednak wyraz twarzy i poza uchwycona na udostępnionej fotografii.

Kratos w tej pozie i z takim wyrazem twarzy, nie chodzi mi o rysy aktora, ale o tę minę, wygląda po prostu głupio. Jeśli po raz pierwszy pokazujesz szerokiej publiczności zupełnie nową wersję bohatera, który ma udźwignąć cały serial, i większość ludzi nigdy wcześniej nie widziała go w tej odsłonie, to naprawdę chcesz przedstawić go w ten sposób?.

Twórca growej serii odniósł się również do wyglądu Atreusa. Przyznał, że kompozycja zdjęcia nie działa korzystnie dla obu aktorów.

To po prostu dziwne, sposób, w jaki wygląda całe to ujęcie, sprawia, że wygląda jak bardzo zagubiony mały chłopiec z o wiele za dużą ilością kosmetyku we włosach. Żadna z tych postaci nie wygląda szczególnie interesująco ani atrakcyjnie, awyglądają po prostu głupio. Jakby to był Głupi i głupszy, edycja God of War.

Jaffe zastanawiał się również, czy wybór konkretnego ujęcia nie był celowy, by zaakcentować bardziej kameralny, ojcowsko synowski wymiar historii zamiast brutalnej natury Spartiaty:

Może to było świadome. Może uznali, że chcą skupić się na relacji ojca i syna. Gdyby pokazali go w pełni spartańskiej furii, część widzów mogłaby stwierdzić, że nie chce oglądać takiego serialu. W porządku, to możliwe. Ale czy naprawdę nie dało się wybrać zdjęcia, na którym nie wygląda, jakby załatwiał się w lesie? Bo właśnie tak to wygląda.

W produkcji pojawią się również: Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin w roli Odyna, Alastair Duncan jako Mimir, Danny Woodburn i Jeff Gulka jako Brok i Sindri, a także Ed Skrein jako Baldur.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/god-of-war-prime-video-terrible-first-look-image-1236742066/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:34

Serio to zdjęcie wygląda jak cosplay a nie profesjonalna produkcja. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:10

Dla mnie wogóle jest dziwne, że zaczynają wprowadzanie tej postaci w normikowy mainstream od właśnie tego epizodu w życiu Kratosa (tym bardziej że jest to, jeśli dobrze rozumiem, wciąż nie zakończona historia). Serial God of War - bez kontekstu skąd się ten "Bóg wojny" tytułowy wziął (a to ma duże znaczenie w kontekście rozwoju Kratosa jako bohatera), jest conajmniej "interesujące", ale nie zaskakujące w przypadku współczesnego Hollywood. To dla nich charakterystyczne, że zwykle zaczynają od d... strony.




