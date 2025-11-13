Ujawniono nowe, ekskluzywne zdjęcia z Odysei Christophera Nolana

Odyseja Christophera Nolana zapowiada się na jedno z największych i najbardziej ambitnych przedsięwzięć w historii kina. Reżyser znany z takich hitów jak Incepcja, Interstellar czy Oppenheimer tym razem sięga po mitologiczną klasykę, tworząc spektakularną adaptację jednego z najstarszych i najtrwalszych mitów ludzkości.
Odyseja – nowe materiały promocyjne
Od miesięcy wokół projektu narasta ogromne zainteresowanie. Wcześniejsze informacje wskazywały, że będzie to najdroższy film w karierze Nolana, realizowany z charakterystycznym dla niego rozmachem i dbałością o techniczne detale. W obsadzie znaleźli się między innymi Matt Damon, który ponownie współpracuje z reżyserem po Oppenheimerze.
Już w tym roku ruszyła przedsprzedaż biletów, która zakończyła się spektakularnym sukcesem, co potwierdza skalę oczekiwań widzów. Teraz magazyn Empire ujawnia nowe, ekskluzywne zdjęcia z Odysei – w najnowszym numerze, który trafi do kiosków w przyszły czwartek, znalazły się pierwsze ujęcia z filmu, obszerne wywiady z Nolanem i Damonem oraz zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać po nadchodzącym eposie.
Co więcej, bardzo możliwe, że już w grudniu zobaczymy pierwszy oficjalny zwiastun filmu. Według doniesień ma on zostać pokazany w dniu premiery trzeciego Avatara, zaplanowaną na 19 grudnia. Wszystko wskazuje więc na to, że Odyseja może stać się kolejnym kinowym wydarzeniem dekady – widowiskiem, które połączy mit, naukę i filozofię w sposób, jaki potrafi tylko Christopher Nolan.
