Odyseja – w USA ruszyła już przedsprzedaż biletów. Na rok przed premierą filmu

Choć dotyczy to tylko wybranych kin IMAX, trudno nie uznać tej sytuacji za bezprecedensową.

Choć do premiery nowego filmu Christophera Nolana Odyseja pozostał jeszcze niemal rok, wybrane amerykańskie kina IMAX już rozpoczęły przedsprzedaż biletów na seanse w formacie 70 mm. Sprzedaż ruszy w czwartek, 17 lipca, a w repertuarach pojawiły się takie miasta jak Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco czy Waszyngton.

Odyseja – w USA ruszyła już przedsprzedaż biletów

To ruch bez precedensu – bilety są dostępne z rocznym wyprzedzeniem, mimo że zdjęcia do filmu wciąż trwają, a jego finalny czas trwania nie został oficjalnie ogłoszony (systemy rezerwacyjne wskazują tymczasowo 2 godziny i 40 minut). Warto zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie kin w Stanach Zjednoczonych – przedsprzedaż w Polsce (ani w Europie) nie została jeszcze ogłoszona.