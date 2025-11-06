Zaloguj się lub Zarejestruj

11 lat temu zadebiutował hit science fiction, który zebrał mieszane recenzje. Teraz uważany jest za jeden z najlepszych filmów gatunku

Radosław Krajewski
2025/11/06 11:45
Niektórzy uważają ten film nawet za prawdziwe arcydzieło.

Jedenaście lat temu do kin trafiło Interstellar, ambitne dzieło Christophera Nolana, które początkowo spotkało się z chłodnym przyjęciem krytyków, by po latach zostać uznane za jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnego kina science fiction. Kiedy film debiutował w 2014 roku, oczekiwania wobec reżysera były ogromne. Po sukcesach Mrocznego Rycerza i Incepcji wielu zakładało, że Nolan ponownie dostarczy dzieło niemal idealne, bez żadnej skazy. Tymczasem reakcje były zaskakująco mieszane.

Interstellar

Interstellar – minęło 11 lat od premiery wielkiego dzieła Christophera Nolana

Część recenzentów zachwycała się wizualnym rozmachem produkcji, inni zarzucali filmowi zbytnią pretensjonalność i przesadne objaśnianie naukowych koncepcji. Paradoksalnie właśnie to, co początkowo uznano za wadę, dziś stanowi o sile filmu. Interstellar to nie tylko spektakularna opowieść o podróży przez czas i przestrzeń, lecz przede wszystkim poruszająca historia o miłości, poświęceniu i więzi między rodzicem a dzieckiem. W centrum znajduje się bohater grany przez Matthew McConaugheya, który wyrusza w misję ratowania ludzkości, jednocześnie próbując zachować kontakt z dorastającą córką. Scena, w której ogląda nagrania swoich dzieci po latach rozłąki, wciąż uchodzi za jeden z najbardziej emocjonalnych momentów w dorobku reżysera.

Pod względem technicznym film wciąż imponuje swoim rozmachem, ale również efektami specjalnymi. Zdjęcia Hoyte van Hoytemy zachwycają realizmem, muzyka Hansa Zimmera buduje mistyczną atmosferę, a połączenie efektów praktycznych i komputerowych sprawia, że Interstellar do dziś wygląda oszałamiająco.

Z biegiem lat ocena dzieła uległa znaczącej zmianie. W zestawieniach najlepszych filmów XXI wieku Interstellar regularnie pojawia się w rankingu. Podczas ubiegłorocznej, jubileuszowej reedycji w kinach IMAX przypomniano, jak bardzo ten film wyprzedzał swoje czasy i jak trafnie przewidywał współczesne lęki związane z katastrofą ekologiczną oraz utratą więzi międzyludzkich.

Dziś, gdy ludzkość mierzy się z globalnymi kryzysami i zagrożeniami związanymi z technologią, przesłanie Interstellar nabiera dodatkowego znaczenia. To przypomnienie, że nawet w obliczu kosmicznej pustki to miłość i empatia pozostają największą siłą człowieka.

