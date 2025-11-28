Nadchodzi spektakularny prolog do filmu Odyseja. Znamy szczegóły

Spekuluje się o tym już od jakiegoś czasu. Napięcie rośnie przed ujawnieniem pierwszego zwiastuna Odysei. Okazuje się, że fragment filmu trafi do wybranych kin nieco wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Już 12 grudnia widzowie IMAX 70 mm zobaczą pierwszy fragment widowiska Christophera Nolana. Będzie to 5-minutowy prolog dołączony do pokazów filmów Grzesznicy i Jedna bitwa po drugiej. Tydzień później skrócona wersja trafi przed seanse Avatara: Ognia i Popiołów. To dokładnie ta sama strategia, którą studio zastosowało przy Oppenheimerze, którego zwiastun zadebiutował przed drugim Avatarem.

Empire

Nadchodzi spektakularny prolog do filmu Odyseja

Najważniejsze pozostaje jednak to, co znajdzie się w samym prologu. Według relacji osoby, której pokazano materiał podczas pracy nad tekstem dla Empire, fragment otwiera pytanie: „Słyszałeś historię o koniu?”. Natychmiast po nim następuje dynamiczne przejście do spektakularnej sekwencji pod murami Troi. Nolan prezentuje Odyseusza w momencie, gdy jego najsłynniejszy fortel jest wciągany po piasku w stronę miasta – ogromna konstrukcja chrzęści, ciągnięta na linach przez Greków, a całość podkreśla intensywna, budująca napięcie muzyka.