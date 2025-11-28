Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi spektakularny prolog do filmu Odyseja. Znamy szczegóły

Jakub Piwoński
2025/11/28 09:30
0
0

Widzowie w końcu zobaczą dłuższy fragment filmu. Już wkrótce.

Spekuluje się o tym już od jakiegoś czasu. Napięcie rośnie przed ujawnieniem pierwszego zwiastuna Odysei. Okazuje się, że fragment filmu trafi do wybranych kin nieco wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Już 12 grudnia widzowie IMAX 70 mm zobaczą pierwszy fragment widowiska Christophera Nolana. Będzie to 5-minutowy prolog dołączony do pokazów filmów Grzesznicy i Jedna bitwa po drugiej. Tydzień później skrócona wersja trafi przed seanse Avatara: Ognia i Popiołów. To dokładnie ta sama strategia, którą studio zastosowało przy Oppenheimerze, którego zwiastun zadebiutował przed drugim Avatarem.

Odyseja
Odyseja
Empire

Nadchodzi spektakularny prolog do filmu Odyseja

Najważniejsze pozostaje jednak to, co znajdzie się w samym prologu. Według relacji osoby, której pokazano materiał podczas pracy nad tekstem dla Empire, fragment otwiera pytanie: „Słyszałeś historię o koniu?”. Natychmiast po nim następuje dynamiczne przejście do spektakularnej sekwencji pod murami Troi. Nolan prezentuje Odyseusza w momencie, gdy jego najsłynniejszy fortel jest wciągany po piasku w stronę miasta – ogromna konstrukcja chrzęści, ciągnięta na linach przez Greków, a całość podkreśla intensywna, budująca napięcie muzyka.

GramTV przedstawia:

Nocą akcja nabiera jeszcze większego tempa. Prolog przedstawia dramatyczną próbę otwarcia bram Troi, ukazaną jako desperacki, ostatni wysiłek mający zakończyć wieloletnią wojnę. Sekwencja ma być brutalna, gęsta od emocji i zrealizowana z rozmachem, który – jak określił to informator – przypomina „mini rollercoaster” streszczający jeden z najbardziej znanych momentów mitologii. Fragment sugeruje również, że skala filmu będzie jeszcze większa niż w poprzednich produkcjach Nolana, co potwierdza wcześniejsze doniesienia. Kulminacją materiału ma być krótkie, ale uderzające ujęcie Cyklopa – moment wyraźnie wskazujący, że reżyser nie zamierza ograniczać Odysei do realistycznego odtworzenia mitu, lecz sięga także po elementy fantastyczne, różniące film od wcześniejszych ekranizacji wojny trojańskiej.

Odyseja, kręcona nowymi kamerami IMAX i realizowana z budżetem ok. 250 mln dolarów, trafi do kin 17 lipca 2026 roku. Pierwszy pokaz prologu zapowiada widowisko, które ma połączyć epikę, mit i charakterystyczny dla Nolana monumentalny styl.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/27/six-minute-odyssey-prologue-to-play-select-imax-70mm-screens-december-12

Tagi:

Popkultura
Odyseja
Christopher Nolan
zwiastun
prolog
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112