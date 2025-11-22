Christopher Nolan mógł wyreżyserować kultowy film historyczny. Reżyser powraca do tej opowieści w swojej nowej produkcji

Brytyjski filmowiec już wcześniej mógł zabrać nas do starożytnej Grecji.

Christopher Nolan ujawnił zaskakujące doniesienia o początkach swojej kariery. W rozmowie z magazynem Empire twórca Oppenheimera ujawnił, że na początku XXI wieku został zatrudniony przez Warner Bros., aby wyreżyserować kultowy film historyczny Troja. Projekt miał być jego następnym filmem po thrillerze Bezsenność z 2002 roku. Troja – Christopher Nolan miał wyreżyserować słynny film o starożytnej Grecji Wszystko zmieniło się, gdy studio zrezygnowało z superprodukcji Batman kontra Superman, nad którą pracował Wolfgang Petersen. Reżyser Okrętu chciał odzyskać epicką opowieść o wojnie trojańskiej, którą pierwotnie rozwijał. Producentom nie pozostało nic innego, jak powierzyć mu ten projekt.

Zostałem pierwotnie zatrudniony przez Warner Bros., aby wyreżyserować Troję. Wolfgang Petersen ją rozwijał, więc kiedy studio zdecydowało, że nie będzie kontynuować jego filmu o superbohaterach Batman kontra Superman, chciał projekt odzyskać – wspomina Nolan. Ironią losu jest fakt, że zamiast Troi Nolan dostał do zrobienia własny film o Batmanie. Reżyser wspominał wielokrotnie, że Warner Bros. potraktowało to jako „nagrodę pocieszenia”. Tymczasem Troja z 2004 roku mimo mieszanych recenzji zarobiła na świecie ponad 490 milionów dolarów, ale Petersen po ostrej krytyce już nigdy nie wrócił na hollywoodzkie szczyty. Zrealizował tylko jeden film, katastroficzny Posejdon, po czym właściwie zniknął z branży. Okazuje się jednak, że mitologiczny świat Troi i Grecji nie zniknął z głowy Nolana. Reżyser przyznał, że od dekad nosi w sobie pomysł na własną interpretację tych historii. Szczególnie fascynowały go pewne obrazy i motywy. To był świat, który bardzo chciałem zgłębić. Siedział z tyłu mojej głowy przez naprawdę długi czas. Pewne obrazy, zwłaszcza to, jak chciałem pokazać konia trojańskiego.

Gdyby Nolan rzeczywiście zrealizował Troję, a Petersen dopiął Batmana kontra Supermana, świat kina wyglądałby dziś zupełnie inaczej. Możliwe, że nigdy nie powstałby Mroczny Rycerz, Incepcja, Interstellar czy Oppenheimer. Sam Nolan zapewne nie żałuje, że w tamtym momencie odsunięto go od projektu. Na szczęście dla fanów reżysera jego wieloletnia fascynacja antykiem w końcu doczeka się realizacji. Odyseja, film osadzony w tym samym okresie historycznym i mitologicznym co Troja, trafi do kin 17 lipca 2026 roku od Universal Pictures. Niedawno do sieci trafiły nowe zdjęcia z nadchodzącego widowiska Christophera Nolana, na którym możemy zobaczyć głównych bohaterów.

