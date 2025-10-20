Wiemy kiedy zadebiutuje pełen zwiastun Odysei i nie ma w tym przypadku

Teaser pojawił się już latem, ale był wyświetlany tylko w kinach. To samo będzie z oficjalnym zwiastunem, ale ten najpewniej w końcu trafi do sieci.
Odyseja jakiś czas temu zakończyła etap zdjęć i teraz trwa postprodukcja. To idealny czas na to, by z uzyskanych materiałów stworzyć materiał promocyjny. Choć pierwszy teaser filmu pojawił się już latem, zgodnie z tradycją dokładnie na rok przed premierę kolejnego filmu Nolana, wciąż żaden materiał nie został udostępniony publicznie.Ma to nastąpić już wkrótce, wraz z pojawieniem się pełnego zwiastuna.
Zwiastun Odysei już w grudniu, przed Avatarem
Pełny zwiastun Odysei zostanie ujawniony przed grudniową premierą Avatara: Ognia i popiołu, czyli 19 grudnia. To podobny ruch, jak w przypadku Oppenheimera, którego zwiastun trafił do sieci jeszcze przed premierą Avatara: Istoty wody.
Film powstaje przy budżecie około 250 milionów dolarów i realizowany jest przy użyciu nowoczesnych kamer IMAX, a za zdjęcia odpowiada Hoyte Van Hoytema, długoletni współpracownik Nolana. Zdjęcia trwały około siedmiu miesięcy, zakończone w sierpniu, a postprodukcja potrwa najpewniej do czerwca przyszłego roku.
W obsadzie znaleźli się Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth i Samantha Morton. Odyseja ma być epickim filmem trwającym ponad trzy godziny, adaptującym starożytny poemat Homera. Materiał źródłowy od dawna uchodzi za „niemożliwy do sfilmowania”, co sprawia, że produkcja Nolana jest jednym z jego największych artystycznych wyzwań.
Co ciekawe, bilety na seanse w 70 mm IMAX trafiły do sprzedaży już tego lata i wyprzedały się w większości lokalizacji – ponad 25 000 wejściówek w 22 kinach. Premiera filmu Odyseja została oficjalnie zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.
