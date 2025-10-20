Wiemy kiedy zadebiutuje pełen zwiastun Odysei i nie ma w tym przypadku

Teaser pojawił się już latem, ale był wyświetlany tylko w kinach. To samo będzie z oficjalnym zwiastunem, ale ten najpewniej w końcu trafi do sieci.

Odyseja jakiś czas temu zakończyła etap zdjęć i teraz trwa postprodukcja. To idealny czas na to, by z uzyskanych materiałów stworzyć materiał promocyjny. Choć pierwszy teaser filmu pojawił się już latem, zgodnie z tradycją dokładnie na rok przed premierę kolejnego filmu Nolana, wciąż żaden materiał nie został udostępniony publicznie. Ma to nastąpić już wkrótce, wraz z pojawieniem się pełnego zwiastuna.

Zwiastun Odysei już w grudniu, przed Avatarem

Pełny zwiastun Odysei zostanie ujawniony przed grudniową premierą Avatara: Ognia i popiołu, czyli 19 grudnia. To podobny ruch, jak w przypadku Oppenheimera, którego zwiastun trafił do sieci jeszcze przed premierą Avatara: Istoty wody.