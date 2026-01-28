Ujawniono minimalne wymagania sprzętowe dla gry Forza Horizon 6. Pora na upgrade sprzętu?

Na platformie Steam opublikowano minimalne wymagania sprzętowe gry Forza Horizon 6. Dla wielu graczy korzystających z PC mogą nie być to najlepsze wieści, bowiem nadchodząca odsłona popularnej serii wyścigowej może wymagać kosztownej modernizacji sprzętu. To jak wiemy jest dość problematyczne, biorąc pod uwagę ogromne podwyżki podzespołów. Czy wasz sprzęt kwalifikuje się jeszcze do komfortowego grania w tę produkcję?

Znamy minimalne wymagania sprzętowe dla Forzy Horizon 6

Premiera Forzy Horizon 6 to bez wątpienia największe wydarzenie w świecie gier wyścigowych tego roku. W zeszłym tygodniu oficjalnie ogłoszono datę premiery, a gracze po raz pierwszy mogli zobaczyć imponujące fragmenty rozgrywki. Jednocześnie potwierdzono, że nowa część nie będzie już wspierać konsoli Xbox One, co naturalnie wzbudziło pytania dotyczące wydajności i wymagań sprzętowych.