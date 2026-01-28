Zaloguj się lub Zarejestruj

Ujawniono minimalne wymagania sprzętowe dla gry Forza Horizon 6. Pora na upgrade sprzętu?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/28 20:00
Dacie radę bezproblemowo uruchomić Forzę Horizon?

Na platformie Steam opublikowano minimalne wymagania sprzętowe gry Forza Horizon 6. Dla wielu graczy korzystających z PC mogą nie być to najlepsze wieści, bowiem nadchodząca odsłona popularnej serii wyścigowej może wymagać kosztownej modernizacji sprzętu. To jak wiemy jest dość problematyczne, biorąc pod uwagę ogromne podwyżki podzespołów. Czy wasz sprzęt kwalifikuje się jeszcze do komfortowego grania w tę produkcję?

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Znamy minimalne wymagania sprzętowe dla Forzy Horizon 6

Premiera Forzy Horizon 6 to bez wątpienia największe wydarzenie w świecie gier wyścigowych tego roku. W zeszłym tygodniu oficjalnie ogłoszono datę premiery, a gracze po raz pierwszy mogli zobaczyć imponujące fragmenty rozgrywki. Jednocześnie potwierdzono, że nowa część nie będzie już wspierać konsoli Xbox One, co naturalnie wzbudziło pytania dotyczące wydajności i wymagań sprzętowych.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na Steamie, Forza Horizon 6 znacząco podnosi poprzeczkę względem Forzy Horizon 5. Najbardziej rzuca się w oczy wymóg 16 GB pamięci RAM, czyli dwukrotnie więcej niż wynosiło zapotrzebowanie poprzedniej odsłony. Dodatkowo wymagane są wydajniejsze procesory i karty graficzne, a także dysk SSD, który stał się absolutnym minimum.

W kontekście wysokich cen podzespołów PC, szczególnie pamięci RAM, Forza Horizon 6 może okazać się dla wielu graczy komputerowych zaskakująco drogą inwestycją. Gra zadebiutuje 19 maja 2026 roku, więc jeszcze jest trochę czasu, aby przygotować się do ścigania po Japonii. W międzyczasie zachęcamy do przeczytania naszego tekstu na temat historii serii Forza Horizon.

Minimalne wymagania sprzętowe Forza Horizon 6 na PC:

  • System operacyjny: Windows 10 22H2 (wersja 19045) lub nowszy
  • Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 1600
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: Nvidia GTX 1650 lub AMD Radeon RX 6500 XT lub Intel Arc A380/Arc B390
  • DirectX: wersja 12
  • Połączenie sieciowe: szerokopasmowy Internet
  • Wymagany dysk SSD
Źródło:https://traxion.gg/forza-horizon-6-minimum-system-requirements/

