Slay the Spire 2 sprzedaje się jak świeże rogaliki. Twórcy potwierdzają ogromny sukces

Kilka dni temu informowaliśmy o podejściu twórców Slay the Spire 2 do kwestii mikrotranskacji. Wygląda na to, że deweloperzy ze studia Mega Crit obrali właściwą ścieżkę. Kontynuacja Slay the Spire sprzedaje się bowiem jak świeże bułeczki, czy też może wyśmienite rogaliki.

Fantastyczne wyniki sprzedaży Slay the Spire 2. Mega Crit dzieli się danymi i wspomina o przyszłości

Zgodnie z przekazanymi informacjami Slay the Spire 2 może pochwalić się sprzedażą na poziomie 3 milionów egzemplarzy. Demi, menedżerka społeczności, ujawniła również, że gracze rozpoczęli już ponad 25 milionów wypraw we wspomnianej produkcji. Przedstawicielka studia Mega Crit przyznaje jednak, że dane mogą być niekompletne, ponieważ zaczęto je zbierać „dopiero chwilę po premierze”.