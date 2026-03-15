Slay the Spire 2 sprzedaje się jak świeże rogaliki. Twórcy potwierdzają ogromny sukces

Mikołaj Ciesielski
2026/03/15 08:30
Deweloperzy ze studia Mega Crit zapowiadają jednak, że to „dopiero początek”.

Kilka dni temu informowaliśmy o podejściu twórców Slay the Spire 2 do kwestii mikrotranskacji. Wygląda na to, że deweloperzy ze studia Mega Crit obrali właściwą ścieżkę. Kontynuacja Slay the Spire sprzedaje się bowiem jak świeże bułeczki, czy też może wyśmienite rogaliki.

Fantastyczne wyniki sprzedaży Slay the Spire 2. Mega Crit dzieli się danymi i wspomina o przyszłości

Zgodnie z przekazanymi informacjami Slay the Spire 2 może pochwalić się sprzedażą na poziomie 3 milionów egzemplarzy. Demi, menedżerka społeczności, ujawniła również, że gracze rozpoczęli już ponad 25 milionów wypraw we wspomnianej produkcji. Przedstawicielka studia Mega Crit przyznaje jednak, że dane mogą być niekompletne, ponieważ zaczęto je zbierać „dopiero chwilę po premierze”.

Nasz zespół bardzo się cieszy z tego, z jakim entuzjazmem zareagowaliście na grę, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie 5 lat, a to dopiero początek! Wiemy, że jesteście pewnie ciekawi nadchodzących zmian, ale na ten moment nie przedstawimy wam żadnych konkretnych planów poza tymi, które już potwierdziliśmy (alternatywny akt 2. i 3., nowe karty, wydarzenia, itd.). Bardzo doceniamy wasz odzew, który już pomógł nam naprawić pewne błędy – czytamy w komunikacie.

Przedstawicielka studia Mega Crit zaznaczyła również, że „balansowanie gry to niekończąca się historia”. Deweloperzy skupiają się natomiast obecnie na analizowaniu danych i opinii graczy. Już teraz twórcy Slay the Spire 2 planują jednak m.in. przerobienie systemu punktacji i zaimplementowanie filtru na wyświetlanie znajomych w rankingu oraz wprowadzenia ułatwień dostępności związanych z różnego rodzaju fobiami.

Na koniec przypomnijmy, że Slay the Spire 2 zadebiutowało 5 marca 2026 roku we wczesnym dostępie na PC. Deweloperzy ze studia Mega Crit przewidują, że ich gra spędzi w programie Early Access „rok lub dwa lata”.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2868840/view/502852451136700526

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

