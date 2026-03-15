Lista premier na Xbox i PC. Wielka przygoda fantasy i święto dla fanów bejsbolu

Amerykańska firma przypomina graczom o nadchodzących nowościach.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 31 nowymi produkcjami. Najgorętszą pozycją na liście wydaje się Crimson Desert, czyli nowe dzieło twórców Black Desert Online.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Crimson Desert odbędzie się 19 marca 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Nowa gra studia Pearly Abyss nie jest jednak jednym wartym uwagi tytułem na liście. Już 17 marca 2026 roku na rynku zadebiutuje bowiem MLB The Show 26, czyli kolejna odsłona popularnej serii skierowanej do miłośników bejsbolu.

Fani izometrycznych RPG akcji powinni natomiast zwrócić uwagę na Dragonkin: The Banished, któe opuszcza wczesny dostęp i już 19 marca 2026 zadebiutuje na konsolach. Jak wspomnieliśmy wyżej, w najbliższych dniach na platformach Microsoftu ukaże się 31 nowych gier. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (16-20 marca 2026) 16 marca – Grind Survivors (Optimized for Xbox Series X|S)

16 marca – Royale Revolt Survivors (Optimized for Xbox Series X|S)

16 marca – Space Kitten

16 marca – Starship Troopers: Ultimate Bug War (Optimized for Xbox Series X|S)

16 marca – The Wellmonts Case (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

17 marca – Dread Delusion (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

17 marca – Emotionless: The Last Ticket (Optimized for Xbox Series X|S)

17 marca – Legends Aligned: Land of Order (Optimized for Xbox Series X|S)

17 marca – MLB The Show 26 (Optimized for Xbox Series X|S)

17 marca – Thomas & Friends: Wonders of Sodor (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

18 marca – Beautiful Sakura: Volleyball Club 2 (Optimized for Xbox Series X|S)

18 marca – Defending Camelot – Tower Defense Action (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery / Handheld Optimized)

18 marca – Dinosaurs Bodycam (Optimized for Xbox Series X|S)

18 marca – Party Club (Optimized for Xbox Series X|S)

19 marca – Basketball Classics (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

19 marca – Coffee Plis Special Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

19 marca – Crimson Desert (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

19 marca – Dragonkin: The Banished (Optimized for Xbox Series X|S)

19 marca – No-Skin (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

19 marca – Panda Keeper (Optimized for Xbox Series X|S)

19 marca – Realpolitiks II (Optimized for Xbox Series X|S)

19 marca – The Coin Game (Optimized for Xbox Series X|S)

20 marca – Battle Puzzle 2048 – Maidens of Steel (Optimized for Xbox Series X|S)

20 marca – Cowboy Kart (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery / Handheld Optimized)

20 marca – Hoof & Seek (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

20 marca – Kuky Adventure

20 marca – Machine Gun Fury (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

20 marca – Moto Rush Reborn (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

20 marca – Only Up Rush (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

20 marca – Word Quest Space

20 marca – Xray Customs (Optimized for Xbox Series X|S)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.