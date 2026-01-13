Ujawniono datę premiery 2. sezonu w Battlefield 6. Twórcy zmieniają nieco plany

Kilka dni temu informowaliśmy, że 2. sezon Battlefield 6 ma być kluczowym testem cierpliwości fanów serii. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia EA DICE podzielili się informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników wspomnianej produkcji czekających na nowości. Okazuje się bowiem, że plany twórców cyklu Battlefield uległy nieco zmianie.

Wiemy, kiedy w Battlefield 6 wystartuje 2. sezon. DICE zapowiedziało też styczniową aktualizację 1. sezonu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Sezon 1. zostanie przedłużony poza wyznaczoną w najnowszej odsłonie serii Battlefield datę zakończenia 20 stycznia 2026 roku. Twórcy gry Battlefield 6 zapowiedzieli również, że sezon 2. wystartuje 17 lutego 2026 roku. W sieci pojawił się również teaser nowego sezonu, który znajdziecie na dole wiadomości.