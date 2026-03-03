Wnioski po testach Marathon. Bungie zapowiada kolejki dla duetów i zmiany w sterowaniu przed premierą

W ten weekend mieliśmy okazję sprawdzić nową wizję Bungie podczas przedpremierowych testów. Deweloperzy nie tracą czasu i tuż przed wielkim debiutem ogłaszają listę poprawek, które bezpośrednio wynikają z chaosu, jaki gracze posiali na powierzchni Tau Ceti IV.

Marathon – co planują twórcy?

Oficjalny komunikat deweloperów rzuca światło na to, jak cenne okazały się ostatnie dni testowania infrastruktury. Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości jest wprowadzenie opcji „Duo Queues”. Do tej pory system dobierania graczy budził pewne kontrowersje, jednak Bungie zdecydowało się na dodanie dedykowanego trybu dla par, co ma znacząco poprawić balans rozgrywki przeciwko pełnym, trzyosobowym składom. Równie istotną zmianą, o którą zabiegali użytkownicy zarówno komputerów, jak i konsol, jest pełna możliwość odpinania i ustawienia dowolnej konfiguracji klawiszy.

