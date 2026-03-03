Zaloguj się lub Zarejestruj

Wnioski po testach Marathon. Bungie zapowiada kolejki dla duetów i zmiany w sterowaniu przed premierą

Mikołaj Berlik
2026/03/03 13:10
0
0

Strzelanka po udanym Server Slam.

W ten weekend mieliśmy okazję sprawdzić nową wizję Bungie podczas przedpremierowych testów. Deweloperzy nie tracą czasu i tuż przed wielkim debiutem ogłaszają listę poprawek, które bezpośrednio wynikają z chaosu, jaki gracze posiali na powierzchni Tau Ceti IV.

Marathon
Marathon

Marathon – co planują twórcy?

Oficjalny komunikat deweloperów rzuca światło na to, jak cenne okazały się ostatnie dni testowania infrastruktury. Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości jest wprowadzenie opcji „Duo Queues”. Do tej pory system dobierania graczy budził pewne kontrowersje, jednak Bungie zdecydowało się na dodanie dedykowanego trybu dla par, co ma znacząco poprawić balans rozgrywki przeciwko pełnym, trzyosobowym składom. Równie istotną zmianą, o którą zabiegali użytkownicy zarówno komputerów, jak i konsol, jest pełna możliwość odpinania i ustawienia dowolnej konfiguracji klawiszy.

To jednak nie koniec poprawek, które są obecnie szlifowane w biurach Bungie. Deweloperzy analizują dane dotyczące tempa potyczek PvP oraz zagęszczenia „Runnerów” na mapach, co ma zapobiec zbyt szybkiemu wyludnianiu się serwerów w trakcie meczu. Na warsztat wzięto także systemy leczenia oraz dropy amunicji, a także kluczowe mechaniki poruszania się i zarządzania ciepłem pancerza. Gracze mogą spodziewać się również odświeżonego interfejsu (UI), który po testach doczeka się licznych szlifów w celu poprawy czytelności.

Bungie podkreśla, że drzwi do dalszej komunikacji pozostają otwarte, a ich zaangażowanie w rozwój gry ramię w ramię ze społecznością jest fundamentem sukcesu nowej marki. Twórcy zachęcają do dalszego zgłaszania uwag, szczególnie w zakresie optymalizacji na słabszych konfiguracjach sprzętowych, co ma być priorytetem w pierwszych dniach po debiucie.

Na koniec wspomnijmy, że premiera Marathon została zaplanowana na 5 marca 2026 roku. Tytuł zadebiutuje równocześnie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, oferując pełne wsparcie dla rozgrywki cross-playu.

Źródło:https://gamingbolt.com/marathon-team-looking-into-duo-queues-and-key-unbinding-after-server-slam-weekend-bonanza

