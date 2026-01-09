Drugi sezon Battlefield 6 ma być kluczowym testem cierpliwości fanów serii

Nowy sezon, stare problemy i wysokie oczekiwania – Battlefield 6 stoi przed ważnym momentem.
Początek 2026 roku zapowiada się intensywnie dla graczy Battlefield 6. Choć DICE nie potwierdziło jeszcze szczegółów, analiza dotychczasowego modelu rozwoju sugeruje, że drugi sezon wystartuje między 20 a 27 stycznia. Przy trzymiesięcznym cyklu sezonowym i debiucie pierwszego sezonu 28 października, końcówka stycznia wydaje się najbardziej logicznym terminem.
Battlefield 6 – harmonogram i oczekiwania
Poprzeczka zawieszona jest wysoko. Pierwszy sezon wprowadził dwie mapy, dwa tryby rozgrywki oraz pięć nowych broni, jednak część społeczności ocenia tempo rozwoju jako zbyt wolne. Wśród graczy coraz częściej pojawiają się głosy, że kolejne aktualizacje bardziej destabilizują balans niż realnie poprawiają jakość rozgrywki.
Wszystko wskazuje na to, że DICE pozostanie przy systemie comiesięcznych dropów zawartości. Jeśli tak się stanie, pierwszy pakiet nowości trafiłby do gry 27 stycznia, kolejny 17 lutego, a finałowy – około 10 marca. Regularność aktualizacji ma kluczowe znaczenie w kontekście utrzymania aktywnej bazy graczy w wyjątkowo konkurencyjnym 2026 roku.
GramTV przedstawia:
Najwięcej emocji budzą jednak nieoficjalne przecieki. Znany informator Temporyal sugeruje, że do arsenału trafi karabin maszynowy MG5, a fani walki powietrznej doczekają się powrotu AH-6 Little Bird – jednego z najbardziej rozpoznawalnych śmigłowców w historii serii.
Dodatkowo w plikach gry ma znajdować się aż dziewięć niewydanych trybów rozgrywki. Po ciepło przyjętych Strikepoint i Sabotage gracze liczą, że kolejne warianty zabawy w pełni wykorzystają system destrukcji otoczenia, będący jednym z filarów Battlefield 6.
