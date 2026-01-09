Drugi sezon Battlefield 6 ma być kluczowym testem cierpliwości fanów serii

Początek 2026 roku zapowiada się intensywnie dla graczy Battlefield 6. Choć DICE nie potwierdziło jeszcze szczegółów, analiza dotychczasowego modelu rozwoju sugeruje, że drugi sezon wystartuje między 20 a 27 stycznia. Przy trzymiesięcznym cyklu sezonowym i debiucie pierwszego sezonu 28 października, końcówka stycznia wydaje się najbardziej logicznym terminem.

Battlefield 6 – harmonogram i oczekiwania

Poprzeczka zawieszona jest wysoko. Pierwszy sezon wprowadził dwie mapy, dwa tryby rozgrywki oraz pięć nowych broni, jednak część społeczności ocenia tempo rozwoju jako zbyt wolne. Wśród graczy coraz częściej pojawiają się głosy, że kolejne aktualizacje bardziej destabilizują balans niż realnie poprawiają jakość rozgrywki.