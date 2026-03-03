Dwa lata czekania. Dragon Ball Super z ogłoszeniem, które ucieszy fanów

W ubiegłym miesiącu marka Dragon Ball wprawiła swoją wciąż rosnącą społeczność fanów w prawdziwą euforię, oficjalnie zapowiadając powrót Dragon Ball Super. Nadchodząca saga Galactic Patrol będzie pierwszą nową serią telewizyjną w uniwersum od ośmiu lat. Z kolei produkcja Dragon Ball Super: Beerus, której emisję zaplanowano na 2026 rok, ma zapoczątkować swego rodzaju pełnoprawny remake serii. Dragon Ball Super z ważnym ogłoszeniem Po raz pierwszy od śmierci twórcy serii, Akiry Toriyamy, fani otrzymali uspokajające wieści dotyczące przyszłości marki. Wciąż jednak pozostawał duży znak zapytania na mangą Dragon Ball Super, współtworzoną przez Toriyamę oraz Toyotaro, która pozostaje w zawieszeniu od niemal dwóch lat. Teraz nowa, dyskretnie dodana aktualizacja na oficjalnej stronie serii sugeruje, że fani powinni wypatrywać kolejnych informacji dotyczących Super.

Oficjalna strona Dragon Ball szczegółowo podsumowała niedawne wydarzenie z okazji 40-lecia marki, które odbyło się w Tokio. Opublikowano zdjęcia oraz opisy wszystkich zapowiedzi, ilustracje, a także fotografie naturalnej wielkości figur bohaterów prezentowanych podczas eventu. Była to pierwsza tak obszerna prezentacja przyszłości uniwersum w nowej erze, już bez jego legendarnego twórcy. Jak zauważył użytkownik platformy X o pseudonimie Venixys, na stronie pojawił się również dodatkowy, łatwy do przeoczenia wpis z krótkim komunikatem dla fanów. Brzmi on następująco: Nowe projekty związane z Super będą rozwijane również po obchodach 40-lecia Dragon Ball, więc wypatrujcie kolejnych informacji!

Na pierwszy rzut oka taka zapowiedź nie musiałaby budzić większych emocji. Tak ogromna i dochodowa marka jak Dragon Ball niemal nieustannie ma w produkcji kolejne projekty. To jednak użycie słowa Super, rozpaliło spekulacje wśród fanów. Na ten moment poza sagą Galactic Patrol oraz planowaną serią remake, wszystkie znane projekty anime spod szyldu Dragon Ball Super są już ujawnione. To prowadzi do przypuszczeń, że tajemnicza zapowiedź może dotyczyć powrotu mangi. Od czasu śmierci Akiry Toriyamy, manga Dragon Ball Super pozostaje w zawieszeniu, a podczas jubileuszowych ogłoszeń z okazji 40-lecia praktycznie całkowicie ją pominięto. Co więcej, Toyotaro nie pojawił się na scenie w trakcie ceremonii wydarzenia, co dodatkowo podsyciło spekulacje. Jeśli teaser ze strony rzeczywiście odnosi się do Dragon Ball Super, najbardziej prawdopodobne wydaje się ogłoszenie dotyczące mangi, która mimo przerwy nadal figuruje w miesięcznym lineupie magazynu V Jump. Wciąż nie wiadomo, czy po powrocie serii Toyotaro przejmie pełną odpowiedzialność także za scenariusz.