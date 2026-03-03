Tania wersja pudełkowa DOOM: The Dark Ages na XSX

W ofercie sklepu Media Expert dostępna jest atrakcyjna promocja na DOOM: The Dark Ages. Najnowsza produkcja studia id Software w wydaniu pudełkowym na konsolę Xbox Series X kosztuje obecnie 99,99 zł.

DOOM: The Dark Ages – oferta w Media Expert

DOOM: The Dark Ages przenosi serię do alternatywnej, mrocznej wizji średniowiecza, a fabuła osadzona jest przed wydarzeniami znanymi z DOOM. Produkcja zachowuje charakterystyczne dla cyklu dynamiczne starcia, brutalną oprawę i nacisk na intensywną akcję. W grze pojawia się jednak wiele usprawnień względem starszych odsłon serii. Dzieło id Software może pochwalić się średnią pozytywnych ocen na Steamie na poziomie 85 procent.