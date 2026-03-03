Zaloguj się lub Zarejestruj

Tania wersja pudełkowa DOOM: The Dark Ages na XSX

Mikołaj Berlik
2026/03/03 11:50
Strzelanka id Software za niecałe 100 zł.

W ofercie sklepu Media Expert dostępna jest atrakcyjna promocja na DOOM: The Dark Ages. Najnowsza produkcja studia id Software w wydaniu pudełkowym na konsolę Xbox Series X kosztuje obecnie 99,99 zł.

DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages – oferta w Media Expert

DOOM: The Dark Ages przenosi serię do alternatywnej, mrocznej wizji średniowiecza, a fabuła osadzona jest przed wydarzeniami znanymi z DOOM. Produkcja zachowuje charakterystyczne dla cyklu dynamiczne starcia, brutalną oprawę i nacisk na intensywną akcję. W grze pojawia się jednak wiele usprawnień względem starszych odsłon serii. Dzieło id Software może pochwalić się średnią pozytywnych ocen na Steamie na poziomie 85 procent.

DOOM: The Dark Ages to prequel docenionych przez krytyków gier DOOM (2016) i DOOM Eternal, opowiadający epicką, filmową historię godną legendy DOOM Slayera. W trzeciej części współczesnej serii DOOM gracze wcielą się w postać DOOM Slayera w krwawej walce przeciwko piekłu, rozgrywającej się w mrocznym i złowrogim średniowieczu.

DOOM: The Dark Ages to mroczna gra fantasy/science fiction dla jednego gracza, która oferuje porywające walki i niesamowitą grafikę charakterystyczną dla niezrównanej serii DOOM, opartej na najnowszym silniku idTech.

Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa.

Mikołaj Berlik
