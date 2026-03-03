Tania wersja pudełkowa DOOM: The Dark Ages na XSX

W ofercie sklepu Media Expert dostępna jest atrakcyjna promocja na DOOM: The Dark Ages. Najnowsza produkcja studia id Software w wydaniu pudełkowym na konsolę Xbox Series X kosztuje obecnie 99,99 zł.
DOOM: The Dark Ages – oferta w Media Expert
DOOM: The Dark Ages przenosi serię do alternatywnej, mrocznej wizji średniowiecza, a fabuła osadzona jest przed wydarzeniami znanymi z DOOM. Produkcja zachowuje charakterystyczne dla cyklu dynamiczne starcia, brutalną oprawę i nacisk na intensywną akcję. W grze pojawia się jednak wiele usprawnień względem starszych odsłon serii. Dzieło id Software może pochwalić się średnią pozytywnych ocen na Steamie na poziomie 85 procent.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!