Ubisoft zaskakuje fanów. Assassin's Creed Mirage otrzyma darmowe DLC

Już jakiś czas temu pojawiły się informacje o szykowanej przez Ubisoft zawartości dla Assassin’s Creed Mirage. Teraz pojawiło się pierwsze, oficjalne ogłoszenie DLC zatytułowanego Valley of Memory. Szczegółowa prezentacja bezpłatnego dodatku będzie miała miejsce jeszcze dzisiaj.

Ubisoft zapowiada Valley of Memory, nowe DLC do Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage, będące trzynastą główną odsłoną serii, zadebiutowało pod koniec 2023 roku, zabierając graczy do Bagdadu w IX wieku. Głównym bohaterem jest Basim. Od czasu premiery, tytuł otrzymał już bezpłatne aktualizacje, wprowadzające między innymi tryb Nowej Gry Plus oraz opcję permadeath.