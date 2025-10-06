Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft zaskakuje fanów. Assassin's Creed Mirage otrzyma darmowe DLC

Patrycja Pietrowska
2025/10/06 07:15
Valley of Memory oficjalnym DLC do Assassin’s Creed Mirage.

Już jakiś czas temu pojawiły się informacje o szykowanej przez Ubisoft zawartości dla Assassin’s Creed Mirage. Teraz pojawiło się pierwsze, oficjalne ogłoszenie DLC zatytułowanego Valley of Memory. Szczegółowa prezentacja bezpłatnego dodatku będzie miała miejsce jeszcze dzisiaj.

Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft zapowiada Valley of Memory, nowe DLC do Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage, będące trzynastą główną odsłoną serii, zadebiutowało pod koniec 2023 roku, zabierając graczy do Bagdadu w IX wieku. Głównym bohaterem jest Basim. Od czasu premiery, tytuł otrzymał już bezpłatne aktualizacje, wprowadzające między innymi tryb Nowej Gry Plus oraz opcję permadeath.

W opublikowanym przez Ubisoft zwiastunie widzimy Basina oraz towarzyszącego mu Dervisa. W oddali można dostrzec starożytne ruiny. Chociaż sam teaser nie zdradził wielu konkretów na temat mechaniki czy fabuły rozszerzenia, potwierdził lokalizację akcji w nowym regionie.

Pełna prezentacja darmowego DLC Valley of Memory ma nastąpić dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Zostań najbardziej wszechstronnym i pomysłowym asasynem w historii serii. Przemieszczaj się płynnie po mieście i wykorzystuj największy z dostępnych dotąd wachlarzy narzędzi. Przyjmuj zlecenia od biur Asasynów, zbieraj kluczowe wskazówki i po cichu pozbywaj się swych celów przy pomocy bardziej niż kiedykolwiek dotąd realistycznych skrytobójstw.

Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/assassins-creed-mirage-dlc-announcement-valley-of-memory/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

