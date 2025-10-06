Ubisoft zaskakuje fanów. Assassin's Creed Mirage otrzyma darmowe DLC

Ubisoft zapowiada Valley of Memory, nowe DLC do Assassin’s Creed Mirage
Assassin's Creed Mirage, będące trzynastą główną odsłoną serii, zadebiutowało pod koniec 2023 roku, zabierając graczy do Bagdadu w IX wieku. Głównym bohaterem jest Basim. Od czasu premiery, tytuł otrzymał już bezpłatne aktualizacje, wprowadzające między innymi tryb Nowej Gry Plus oraz opcję permadeath.
W opublikowanym przez Ubisoft zwiastunie widzimy Basina oraz towarzyszącego mu Dervisa. W oddali można dostrzec starożytne ruiny. Chociaż sam teaser nie zdradził wielu konkretów na temat mechaniki czy fabuły rozszerzenia, potwierdził lokalizację akcji w nowym regionie.
Pełna prezentacja darmowego DLC Valley of Memory ma nastąpić dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego.
Zostań najbardziej wszechstronnym i pomysłowym asasynem w historii serii. Przemieszczaj się płynnie po mieście i wykorzystuj największy z dostępnych dotąd wachlarzy narzędzi. Przyjmuj zlecenia od biur Asasynów, zbieraj kluczowe wskazówki i po cichu pozbywaj się swych celów przy pomocy bardziej niż kiedykolwiek dotąd realistycznych skrytobójstw.
Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.
