Assassin's Creed: Mirage z wyczekiwanym trybem rozgrywki. Aktualizacja już dziś trafi do gry

Aktualizacja 1.0.7 wprowadzi dzisiaj do Assassin’s Creed Mirage tryb rozgrywki, który miał pojawić się jeszcze w zeszłym roku.

Pod koniec ubiegłego roku do Assassin's Creed: Mirage trafił tryb Nowa Gra Plus. Dzięki tej nowości gracze mogą ponownie rozegrać kampanię fabularną, przy jednoczesnym zachowaniu statystyk i odblokowanych wcześniej umiejętności. Ubisoft pracował także nad innym, wyczekiwanym przez fanów trybem, który dzisiaj trafi do gry.

Assassin’s Creed: Mirage otrzyma dziś wyczekiwany tryb rozgrywki

Każda śmierć bohatera, ale także wyjście poza autoryzowane lokalizacje czy zabicie cywila, będzie wymuszać rozpoczęcie zabawy od nowa. Jak informuje Ubisoft w najnowszym opisie aktualizacji numer 1.0.7 , Assassin’s Creed Mirage otrzyma dziś, 20 lutego 2024 roku, wyczekiwany przez wielu fanów tryb permadeath. Oznacza to, że od tego momentu gracze będą mogli podjąć wyzwanie i zagrać Basimem mając na koncie tylko jedno życie.

Gdy Basim rozsynchronizuje się z Animusem, gracz ujrzy na ekranie statystyki – czas rozgrywki, liczbę zabitych wrogów czy przyczynę porażki. Ukończenie gry w trybie permadeath (Wyzwania Pełnej Synchronizacji), w zależności od wybranego poziomu trudności zaowocuje otrzymaniem różnych nagród, w tym nowych emblematów czy kostiumu Rayhan. Dodatkowo aktualizacja wprowadza tajemniczego, nowego zabójcę-niespodziankę, którego spotkać można na ulicach.