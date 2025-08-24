Ubisoft szykuje niespodziankę. Assassin’s Creed Mirage dostanie darmowe nowości

Ubisoft oficjalnie potwierdził, że Assassin’s Creed Mirage otrzyma bezpłatną aktualizację jeszcze w tym roku. Gracze mogą spodziewać się dodatkowego rozdziału fabularnego oraz szeregu nowych misji. Poza nową zawartością, entuzjaści gry mogą oczekiwać ulepszeń rozgrywki, które obejmą zarówno podstawową wersję gry, jak i nowo wprowadzoną lokalizację – AlUla.
Assassin’s Creed Mirage dostanie nową zawartość
Zostań najbardziej wszechstronnym i pomysłowym asasynem w historii serii. Przemieszczaj się płynnie po mieście i wykorzystuj największy z dostępnych dotąd wachlarzy narzędzi. Przyjmuj zlecenia od biur Asasynów, zbieraj kluczowe wskazówki i po cichu pozbywaj się swych celów przy pomocy bardziej niż kiedykolwiek dotąd realistycznych skrytobójstw. – czytamy w opisie Assassin’s Creed Mirage.
