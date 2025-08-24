Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft szykuje niespodziankę. Assassin’s Creed Mirage dostanie darmowe nowości

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 09:00
0

Assassin’s Creed Mirage z nowymi misjami i lokacją.

Ubisoft oficjalnie potwierdził, że Assassin’s Creed Mirage otrzyma bezpłatną aktualizację jeszcze w tym roku. Gracze mogą spodziewać się dodatkowego rozdziału fabularnego oraz szeregu nowych misji. Poza nową zawartością, entuzjaści gry mogą oczekiwać ulepszeń rozgrywki, które obejmą zarówno podstawową wersję gry, jak i nowo wprowadzoną lokalizację – AlUla.

Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage dostanie nową zawartość

Ubisoft podzielił się dobrymi wieściami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak przekazano na platformie X, deweloperzy przygotowali dla graczy niespodziankę, która trafi w ich ręce jeszcze w tym roku. Warto zaznaczyć, że nowa zawartość będzie darmowa dla posiadaczy gry.
Dokładne informacje dotyczące rozmiaru i zakresu nadchodzącego rozdziału nie zostały jeszcze ujawnione. Zainteresowanym pozostaje uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne wieści ze strony twórców.
Zostań najbardziej wszechstronnym i pomysłowym asasynem w historii serii. Przemieszczaj się płynnie po mieście i wykorzystuj największy z dostępnych dotąd wachlarzy narzędzi. Przyjmuj zlecenia od biur Asasynów, zbieraj kluczowe wskazówki i po cichu pozbywaj się swych celów przy pomocy bardziej niż kiedykolwiek dotąd realistycznych skrytobójstw. – czytamy w opisie Assassin’s Creed Mirage.

Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło:https://twistedvoxel.com/assassins-creed-mirage-to-receive-free-dlc-with-new-story-chapter-and-missions/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

