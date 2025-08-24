Ubisoft szykuje niespodziankę. Assassin’s Creed Mirage dostanie darmowe nowości

Ubisoft oficjalnie potwierdził, że Assassin’s Creed Mirage otrzyma bezpłatną aktualizację jeszcze w tym roku. Gracze mogą spodziewać się dodatkowego rozdziału fabularnego oraz szeregu nowych misji. Poza nową zawartością, entuzjaści gry mogą oczekiwać ulepszeń rozgrywki, które obejmą zarówno podstawową wersję gry, jak i nowo wprowadzoną lokalizację – AlUla.

Assassin’s Creed Mirage dostanie nową zawartość

Ubisoft podzielił się dobrymi wieściami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak przekazano na platformie X, deweloperzy przygotowali dla graczy niespodziankę, która trafi w ich ręce jeszcze w tym roku. Warto zaznaczyć, że nowa zawartość będzie darmowa dla posiadaczy gry.

Dokładne informacje dotyczące rozmiaru i zakresu nadchodzącego rozdziału nie zostały jeszcze ujawnione. Zainteresowanym pozostaje uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne wieści ze strony twórców.