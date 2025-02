Ubisoft zapewnia o braku kolejnych opóźnień Assassin's Creed: Shadows. Twórcy są pewni nowej produkcji

Podczas ostatniego sprawozdania finansowego Ubisoft ujawnił, że szacowane wyniki Assassin's Creed: Shadows stoją obecnie na poziomie drugiej najlepszej gry z serii pod tym względem - Assassin's Creed Odyssey. Jeżeli chodzi o same liczby, nowy tytuł miał zebrać do tej pory około 300 tysięcy preorderów, co jest dalekie od gry z 2018, która osiągnęła 400-450 tysięcy przedpremierowych zamówień.

Jak widzimy, oczekiwania względem Assassin's Creed: Shadows po stronie deweloperów są bardzo wysokie. Do czasu premiery produkcja powinna nadrobić co najmniej 100 tysięcy przedpremierowych zamówień, które dzielą ją od wyniku Assassin's Creed Odyssey.