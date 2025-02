Assassin’s Creed Shadows na nowym zwiastunie. Ubisoft promuje wersję gry na PC

Jakiś czas temu ujawniono wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Shadows na PC. Dzisiaj natomiast w sieci pojawił się nowy materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji, który powinien zainteresować użytkowników komputerów osobistych. Udostępniony przez Ubisoft zwiastun prezentuje bowiem, czego można spodziewać się po pecetowej wersji nadchodzącej odsłony serii Assassin’s Creed.

Ubisoft prezentuje, co zaoferuje Assassin’s Creed Shadows na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami Assassin’s Creed Shadows na PC zaoferuje m.in. rozgrywkę w ultraszerokiej rozdzielczości i nieograniczoną liczbę klatek na sekundę. Użytkownicy komputerów osobistych będą również mogli skorzystać z narzędzia do testowania wydajności w grze. Nie zabraknie też wielu opcji umożliwiających dostosowania doświadczenia do swoich potrzeb, a sam zwiastun pozwala rzucić okiem na to, jak wspomniana produkcja będzie prezentować się na niskich, wysokich ustawieniach graficznych.