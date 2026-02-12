Embracer zapowiada wydanie dużej gry. Nowe Metro nadchodzi?

Prezentacja wyników finansowych Embracer Group przyniosła nam nieoczekiwany komunikat. Panie i Panowie, coś się szykuje...
Embracer pochwalić się może bogatym portfolio, jeżeli chodzi o należące do spółki marki. Jedna z tych marek już niedługo ponownie nam o sobie przypomni.
Embracer szykuje dla nas zapowiedź nowego Metra?
Podczas prezentacji przedstawiciel Embracera ogłosili, iż w kolejnym roku fiskalnym, tj. między 1 kwietnia 2026 a 31 marca 2027 roku, będą wyglądać długo wyczekiwanego i jednocześnie wewnętrznie opracowanego oraz wydanego dużego tytułu. W teorii może to znaczyć wszystko, bo do holdingu należą twórcy i wydawcy takich serii, jak np. Kingdom Come: Deliverance, Dead Island, Killing Floor, Darksiders, Remnant czy też Tomb Raider,
W tym wypadku najpoważniejszym kandydatem do tego, by być rzeczoną nadchodzącą dużą produkcją, wydaje się Metro. Nie jest wszak tajemnicą, że nowa pozycja osadzona w uniwersum stworzonym przez Dmitrya Glukhovskyego powstaje. Co więcej, będzie ona prawdopodobnie inspirowana doświadczeniami z trwającej inwazji Rosji na Ukrainę.
Już w zeszłym roku przedstawiciele 4A Games zapowiadali powstającą grę:
Metro zawsze miało poruszającą, polityczną, antywojenną i często też emocjonalną historię – i możecie być pewni, że te tematy będą nadal obecne dzięki naszej stałej współpracy z twórcą marki, pisarzem i aktywistą Dmitryem Glukhovskym. Dimitry zawsze i od samego początku wypowiadał się przeciwko wojnie w Ukrainie – w przypadku każdego Rosjanina była odważna decyzja,. przez którą został zaocznie skazany na karę więzienia. My zaś jesteśmy dumni, że jest z nami jako przyjaciel i współtwórca w momencie, gdy opowiadamy kolejny, najbardziej jak dotąd istotny, rozdział Metra. Bądźcie spokojni, czeka was niezła jazda.
Ostatnią jak dotąd odsłoną cyklu jest Metro Awakening z 2024 roku. Warto jednak mieć na uwadze, że tytuł ten wydany został jedynie na urządzenia wirtualnej rzeczywistości i nie pracowało nad nim 4A. Ukraińskie studio tworzyło za to Metro Exodus z 2019 roku, a wcześniej również Metro: Last Light z 2013 roku oraz Metro 2033 z roku 2010.
