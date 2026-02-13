Ubisoft obiecuje intensywny rok dla The Division. „Ambitna” mapa drogowa i nowy tryb w The Division 2

The Division w marcu będzie obchodzić dziesiątą rocznicę premiery. Z tej okazji Ubisoft zapowiada intensywny rok dla marki i przedstawienie rozbudowanego planu rozwoju na 2026 rok. W najnowszej aktualizacji finansowej firma określiła nadchodzącą mapę drogową jako „ambitną”, a jednym z jej kluczowych punktów ma być debiut The Division: Resurgence.

The Division wkracza w jubileuszowy rok. Resurgence i plany na 2026 rok

Mobilna odsłona serii, zaprojektowana jako pełnoprawne doświadczenie dostosowane do smartfonów, ma trafić na rynek w czwartym kwartale roku obrotowego 2025-2026. Oznacza to okno premierowe między lutym a kwietniem 2026 roku. Obecnie produkcja przechodzi testy, które stopniowo obejmują kolejne regiony świata. Ubisoft podkreśla, że Resurgence zachowa najważniejsze elementy rozgrywki znane z głównych części cyklu.