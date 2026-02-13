Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft obiecuje intensywny rok dla The Division. „Ambitna” mapa drogowa i nowy tryb w The Division 2

Patrycja Pietrowska
2026/02/13 08:30
Wydawca ujawnia plany na 2026 rok i potwierdza mobilny debiut serii.

The Division w marcu będzie obchodzić dziesiątą rocznicę premiery. Z tej okazji Ubisoft zapowiada intensywny rok dla marki i przedstawienie rozbudowanego planu rozwoju na 2026 rok. W najnowszej aktualizacji finansowej firma określiła nadchodzącą mapę drogową jako „ambitną”, a jednym z jej kluczowych punktów ma być debiut The Division: Resurgence.

The Division wkracza w jubileuszowy rok. Resurgence i plany na 2026 rok

Mobilna odsłona serii, zaprojektowana jako pełnoprawne doświadczenie dostosowane do smartfonów, ma trafić na rynek w czwartym kwartale roku obrotowego 2025-2026. Oznacza to okno premierowe między lutym a kwietniem 2026 roku. Obecnie produkcja przechodzi testy, które stopniowo obejmują kolejne regiony świata. Ubisoft podkreśla, że Resurgence zachowa najważniejsze elementy rozgrywki znane z głównych części cyklu.

Informacje o nowych planach pojawiły się w kontekście niedawnego wydania The Division: Definitive Edition, które spotkało się z chłodnym przyjęciem części społeczności. Oczekiwania wobec jubileuszu były wyższe, a specjalna edycja nie wprowadziła znaczących nowości. Mimo to wydawca zapewnia, że kolejne miesiące mają przynieść znacznie więcej atrakcji.

Potwierdzono również, że The Division 2 otrzyma nowy tryb rozgrywki. Aktualizacja ma zadebiutować w marcu 2026 roku, dokładnie w okresie obchodów dziesięciolecia marki. W tym samym czasie firma planuje zaprezentować szczegółową mapę drogową na dalszą część roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-division-2026-roadmap-ambitious-resurgence/

Patrycja Pietrowska

