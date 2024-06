Zwolnienia w szeregach PlayStation Studios. Firesprite potwierdza wieści i dziękuje pracownikom

Firesprite to kolejne studio, które pożegnało część pracowników.

W lutym doszło do masowych zwolnień w szeregach PlayStation . Firma zamknęła wówczas całkowicie London Studios, odpowiedzialne między innymi za gry EyeToy czy SingStar. Poinformowano również, że redukcja etatów czeka twórców The Persistence, a teraz studio Firesprite potwierdza wieści w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych,

W mediach społecznościowych ukazał się oficjalny komunikat wystosowany przez studio Firesprite. Deweloperzy potwierdzili wieści, które po raz pierwszy dotarły do nas jeszcze w lutym tego roku. Zgodnie z zapowiedziami Sony, twórcy The Persistence pożegnali część swoich pracowników.

Oświadczenie ukazało się w związku z zakończeniem okresu konsultacji, w trakcie którego Firesprite zapewnić miało wsparcie pracownikom dotkniętym redukcjami etatów. Brytyjska firma z siedzibą w Liverpoolu została założona w 2012 roku, natomiast w 2021 roku przejęło ją Sony Interactive Entertainment. Studio odpowiada między innymi za wspomniane wcześniej The Persistance oraz Horizon Call of the Mountain na PSVR2.

