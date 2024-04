Zwolnień w branży ciąg dalszy. Tym razem u twórców Company of Heroes 3

Po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu, że Relic stanie się niezależnym studiem, teraz mamy do przekazania trudne wieści. Dzisiaj podzieliliśmy się szczegółami z pracownikami na temat zwolnień. Decyzja o zwolnieniu pracowników nie była łatwa i została podjęta wyłącznie w celu zapewnienia Relic jak największej szansy na przetrwanie w coraz bardziej niestabilnej branży. W żaden sposób nie odzwierciedla ona wiedzy, pasji ani charakteru żadnego z pracowników, których dotyczy. Ściśle współpracujemy z osobami dotkniętymi zwolnieniami, zapewniając im pakiety odpraw, rozszerzone świadczenia i opcje wsparcia. Do tych, których żegnamy: jest nam niezmiernie przykro, że do tego doszło. Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście dla naszego studia i naszych projektów, i życzymy wszystkiego najlepszego. – czytamy w oświadczeniu.