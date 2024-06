Prince of Persia: The Sands of Time Remake może w końcu wrócić na właściwe tory

Jakiś czas temu jeden z branżowych insiderów informował, że remake Prince of Persia: The Sands of Time powstaje całkowicie od podstaw. Niewykluczone jednak, że w najbliższych tygodniach prace nad odświeżoną wersją produkcji z 2003 roku nabiorą rozpędu. Okazuje się bowiem, że w rozwoju gry deweloperom z Ubisoft Montreal pomoże jeden z doświadczonych zespołów Ubisoftu.

Ubisoft Toronto pomoże w rozwoju Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Zgodnie z przekazanymi informacjami do prac nad Prince of Persia: The Sands of Time Remake dołączyło studio Ubisoft Toronto. Darryl Long – dyrektor zarządzający wspomnianym zespołem – zapewnia, że produkcja z 2003 roku zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu deweloperów.