Testerzy Assassin’s Creed Shadows spowodowali ważną zmianę. Dyrektor wypowiedział się o parkourze

Na temat Assassin’s Creed Shadows pojawia się ostatnio wiele informacji, a to ze względu na niedawną premierę gry. Dzisiaj informowaliśmy o darmowym legendarnym wierzchowcu do znalezienia, a wcześniej dowiedzieliśmy się świetnym wyniku najnowszego projektu Ubisoftu. Dyrektor kreatywny udzielił kolejnego wywiadu, tym razem poruszając temat parkoura.

Assassin’s Creed Shadows - wywiad z Jonathanem Dumontem

W wywiadzie z serwisem GamesRadar Jonathan Dumont wypowiedział się na temat użycia żółtej farby w niektórych miejscach w Assassin’s Creed Shadows. Zostało to wykonane, aby gracze łatwiej mogli zorientować się, gdzie znajdują się krawędzie możliwe do złapania przez naszą postać. Dumont ujawnił, że podczas wcześniejszych etapów rozwoju takie zaznaczenie nie było obecne, przez co testerzy nie orientowali się dobrze w tym elemencie.