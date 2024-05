CI Games z kolejnymi zwolnieniami. Pracę straci kilkadziesiąt osób

Nasze następne IP – „Project Survive” – gra z gatunku survive tworzona przez Underdog Studio, wewnętrzny zespół CI Games, otrzyma wydłużony czas na pomyślne ukończenie etapu vertical slice – zanim wejdzie do fazy pełnej produkcji – dodano.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?