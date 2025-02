Ubisoft w najbliższych latach skupi się na dwóch typach gier. Prezes firmy wypowiedział się przy okazji raportu finansowego

Jak już informowaliśmy, Ubisoft podzielił się nowym raportem finansowym, w którym dowiedzieliśmy się o coraz słabszych wynikach francuskiej firmy oraz nadziei pokładanej w Assassin’s Creed Shadows. Przy okazji jeden z przedstawicieli poruszył temat planów na przyszłe projekty, nad którymi będą oni czuwali.

Ubisoft przedstawia plany na przyszłość

Prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, wypowiedział się przy okazji publikacji wyników finansowych spółki za trzeci kwartał roku finansowego. Odpowiedział on na pytania dotyczące następnych projektów studia. Jak się okazuje, w nadchodzących latach mamy zobaczyć sporo tytułów z otwartym światem, oraz gry GAAS. Są to dwie główne ścieżki wybrane przez firmę, co po części wyjaśnia decyzje zamkcięcia studia odpowiedzialnego za Prince of Persia: The Lost Crown.